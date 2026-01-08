Рейтинг@Mail.ru
Стал известен следующий соперник Бивола
08.01.2026
Стал известен следующий соперник Бивола
Стал известен следующий соперник Бивола

Российский боксер Бивол весной проведет бой против немца Айферта

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол проведет следующий бой весной против немца Михаэля Айферта, сообщает Boxing Scene со ссылкой на менеджера россиянина Вадима Корнилова.
Отмечается, что поединок, в котором Бивол будет защищать титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе, пройдет в марте или апреле. В скором времени россиянин в Киргизии начнет подготовку к бою.
Бивол в августе перенес операцию на спине, этот бой станет для него первым с февраля, когда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).
На счету 35-летнего Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге. В активе 28-летнего Айферта 13 побед и одно поражение.
Артур Бетербиев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Бетербиев заявил, что победил бы Махачева в поединке по правилам бокса
Вчера, 11:11
 
