Стал известен следующий соперник Бивола
Стал известен следующий соперник Бивола
Стал известен следующий соперник Бивола
Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол проведет следующий бой весной против немца Михаэля Айферта, сообщает Boxing Scene со ссылкой на менеджера россиянина Вадима...
https://ria.ru/20260108/beterbiev-2066853798.html
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол проведет следующий бой весной против немца Михаэля Айферта, сообщает Boxing Scene со ссылкой на менеджера россиянина Вадима Корнилова.
Отмечается, что поединок, в котором Бивол будет защищать титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе, пройдет в марте или апреле. В скором времени россиянин в Киргизии начнет подготовку к бою.
Бивол в августе перенес операцию на спине, этот бой станет для него первым с февраля, когда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).
На счету 35-летнего Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге. В активе 28-летнего Айферта 13 побед и одно поражение.