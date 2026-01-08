https://ria.ru/20260108/biatlon-2066878959.html
Биатлонистка Сливко стала чемпионкой России в индивидуальной гонке
Биатлонистка Сливко стала чемпионкой России в индивидуальной гонке - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Биатлонистка Сливко стала чемпионкой России в индивидуальной гонке
Виктория Сливко стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России по биатлону в Ижевске.
ижевск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009644730_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_eccda350e92a97b06f18e9dec7a62fa1.jpg
Биатлонистка Сливко стала чемпионкой России в индивидуальной гонке
Биатлонистка Сливко стала чемпионкой России в индивидуальной гонке в Ижевске