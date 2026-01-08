Рейтинг@Mail.ru
Мирре Андреевой по силам выиграть турнир Большого шлема, считает Петрова
Теннис
 
12:29 08.01.2026
Мирре Андреевой по силам выиграть турнир Большого шлема, считает Петрова
Мирре Андреевой по силам выиграть турнир Большого шлема, считает Петрова - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Мирре Андреевой по силам выиграть турнир Большого шлема, считает Петрова
Бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде, полуфиналистка турниров Большого шлема, экс-третья ракетка мира Надежда Петрова заявила РИА Новости, что... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
теннис
мирра андреева
надежда петрова
женская теннисная ассоциация (wta)
мирра андреева, надежда петрова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Мирра Андреева, Надежда Петрова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Мирре Андреевой по силам выиграть турнир Большого шлема, считает Петрова

Петрова считает, что Мирре Андреевой по силам выиграть турнир Большого шлема

© Соцсети теннисисткиМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Соцсети теннисистки
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде, полуфиналистка турниров Большого шлема, экс-третья ракетка мира Надежда Петрова заявила РИА Новости, что теннисистка Мирра Андреева способна одержать победу на турнире Большого шлема.
Ранее Андреева одержала победу над австралийкой Оливией Гадецки и вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене. В следующем круге Андреева сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.
«
"У Мирры есть все возможное, чтобы выиграть турнир Большого шлема. Но мне кажется, что они не рассчитывали на такой успех, который пришел к ним в начале прошлого сезона. У них была цель войти в десятку, что она сделала буквально через три месяца. Но потом Мирра столкнулась уже с другими сложностями: когда ты сам попадаешь в элиту, на матч с тобой настраиваются невероятно сильно, каждый пытается выложиться и показать свой лучший теннис. Мне кажется, она не совсем готова играть на таком высоком уровне из матча в матч. Потому что ей надо выкладываться не на 100 процентов, а на все 110 процентов", - сказала Петрова.
Российская теннисистка Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Шнайдер проиграла Киз в матче третьего круга турнира в Брисбене
Вчера, 12:07
 
Теннис Мирра Андреева Надежда Петрова Женская теннисная ассоциация (WTA)
 
