Мирре Андреевой по силам выиграть турнир Большого шлема, считает Петрова
Мирре Андреевой по силам выиграть турнир Большого шлема, считает Петрова - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Мирре Андреевой по силам выиграть турнир Большого шлема, считает Петрова
Бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде, полуфиналистка турниров Большого шлема, экс-третья ракетка мира Надежда Петрова заявила РИА Новости, что... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
