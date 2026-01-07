Загитова выходит замуж? Ее кольцу позавидовала бы даже невеста Роналду

Алина Загитова опубликовала фотографию с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. РИА Новости Спорт рассказывает, что происходит в жизни олимпийской чемпионки.

"Мужчины меня боятся"

Загитова давно стала звездой социальных сетей, за чьей жизнью наблюдают миллионы фолловеров. Отдых на яхтах на самых модных курортах мира, постоянные премии, на которых спортсменка появляется в образах за сотни тысяч рублей, собственные шоу, транслируемые в разных городах России, - все освещается в медиапространстве. Кажется, вся жизнь Загитовой - это яркий калейдоскопический узор. Но есть в этом карнавале событий островок, который Алина бережно охраняет от лишних взглядов.

За все время Загитова ни разу не оставила фанатам даже малейшую щелку, в которую можно было бы заглянуть, чтобы рассмотреть ее личную жизнь. Она, наоборот, делала все возможное, чтобы отвести от этого излишнее внимание. Для этого создала образ бизнес-вумен, в жизни которой существует лишь работа и семья. Отчасти это действительно было так. Загитова не только учится в университете, но и параллельно работает телеведущей, успевая сразу же продемонстрировать полученные знания о продюсировании в организации собственных проектов. В сумасшедшем графике она не то, что не успевает выстроить личную жизнь, она не всегда успевает закрыть базовые потребности.

« "Я заказываю доставку. Почти не готовлю сама. На это нет ни сил, ни времени, ни желания. А питаюсь раз в день не потому, что так хочу. Просто не успеваю", — рассказала Загитова в интервью журналу Metro.

Но, став старше, олимпийская чемпионка все же начала рефлексировать на тему взаимоотношений с противоположным полом. На честный диалог, как ни странно, ее получилось вывести бывшей сопернице Евгении Медведевой

"Для того чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен быть какой-то опыт в этом. На данный момент я полностью занимаюсь своей карьерой, реализацией в абсолютно разных сферах. Тем не менее мне кажется, что меня мужчины боятся", - сказала Загитова в шоу "БеС комментариев".

Капризов или Крид?

Из-за подобных слов может сложиться ощущение, что она и вовсе обделена мужским вниманием, но это точно не так. Болельщики постоянно пытаются свести Загитову с известными спортсменами.

В свое время ей приписывали роман с автором золотой шайбы Олимпиады-2018 хоккеистом Кириллом Капризовым . Тогда она быстро прервала все слухи, ответив на прямой вопрос об их отношениях изданию 7days: "Нет. Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более!"

В начале 2020 года начали говорить о возможном романе девушки с хоккеистом Александром Романовым . В этом случае защитник отметил, что даже не общается с Загитовой.

Спустя год фанаты вновь предположили, что Загитова может строить отношения с хоккеистом - на тот момент игроком " Ак Барса Дмитрием Воронковым . Главным аргументом болельщиков стали фотографии спортсменов из одних локаций с разницей в один день. Олимпийская чемпионка лишь подогревала слухи посещением домашних матчей команды. Встречались ли спортсмены на самом деле, так и осталось загадкой.

© Фото : соцсети Загитовой Алина Загитова и Егор Крид © Фото : соцсети Загитовой Алина Загитова и Егор Крид

Одним из последних громких романов, который приписали Загитовой, были взаимоотношения с Егором Кридом. Девушка была замечена на дне рождения популярного российского певца и даже успела познакомиться с его родителями. Но порадоваться за фигуристку фанаты не успели, она рассказала, что с Кридом ее связывает лишь дружба.

"Не хочу хайпить на отношениях"

В апреле 2025 года Загитова открыла череду видео с шикарными букетами цветов. Началось все с красных роз длиной с рост фигуристки, а закончилось шестью корзинами. Последнее видео Загитова подписала: "Другие парни: давай 50/50, он: все для тебя".

Тогда поклонники отметили щедрость дарителя и пожелали фигуристке быть счастливой и любимой.

В начале января Загитова уехала покорять горные вершины Сочи, делясь с подписчиками смешными видео ее попыток встать на сноуборд. Но их внимание куда больше привлекла фотография спортсменки, которая была сделана в зеркало как бы между делом. На ней Загитова стоит в уютном теплом свитере Ralph Lauren за 33 000 рублей, серьгах Van Cleef & Arpels стоимостью около полумиллиона рублей и главным аксессуаром этого образа - бриллиантовым кольцом. Подобное украшение может быть как и от модного дома, так и сделано на заказ. Но если карат бриллианта достигает пяти, то его стоимость в среднем варьируется от 2 до 25 миллионов рублей в зависимости от характеристик камня.

© Соцсети Алины Загитовой Фигуристка Алина Загитова © Соцсети Алины Загитовой Фигуристка Алина Загитова

Фанаты предположили, что кольцо является помолвочным и назвали его мечтой любой девушки. Думается, что, если бы подобное украшение Джорджина Родригес получила от Криштиану Роналду в начале их отношений, она безусловно ответила бы футболисту согласием. Но спустя десять лет ему пришлось дарить бриллиант стоимостью около 5 миллионов долларов, ведь вес камня достигает 30 карат.

Фотография фигуристки привлекла столько внимания еще и потому, что Загитова сама в интервью Ляйсан Утяшевой отмечала:

« "Не хочу хайпить на отношениях, это не моя история. Никто не будет знать, есть ли у меня отношения, никто не будет знать, если их не будет. Скажу об этом только тогда, когда будет колечко на пальчике, когда выйду замуж. Я приняла для себя такую историю… Каждый сам выбирает, показывать отношения или нет. Для меня, наверное, лучший способ этого не делать. Разное бывает, разные истории случаются. Уже куча примеров было, когда люди расстаются и какие-то недопонимания случаются в отношениях…".

© Фото : Соцсети Алины Загитовой Фигуристка Алина Загитова © Фото : Соцсети Алины Загитовой Фигуристка Алина Загитова

Подробности девушка до сих пор держит в секрете: ни имя дарителя, ни повод она не раскрывает. Но все же кое-что о тайном поклоннике узнать можно по комментариям самой же Загитовой. Алина всегда отмечала, что будущий муж должен быть похож на ее отца.

"Ты у нас как островок спокойствия, мудрости и лояльности, крепкий стержень, на котором все держится", - обратилась спортсменка к Ильназу Загитову в интервью Marie Claire