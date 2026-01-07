Рейтинг@Mail.ru
07.01.2026
13:59 07.01.2026
Загитова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце
Загитова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в соцсетях фотографию, на которой видно кольцо на безымянном пальце.
2026
Загитова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в соцсетях фотографию, на которой видно кольцо на безымянном пальце.
Фигуристка разместила фото в своем Telegram-канале. На безымянном пальце олимпийской чемпионки видно кольцо с крупным камнем. Подписчики фигуристки предположили, что оно может быть помолвочным.
Загитовой 23 года, на ее счету золото Олимпийских игр 2018 года, чемпионатов мира (2019) и Европы (2018).
Заголовок открываемого материала