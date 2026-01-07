https://ria.ru/20260107/zagitova-2066743202.html
Загитова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце
Загитова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Загитова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в соцсетях фотографию, на которой видно кольцо на безымянном пальце. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T13:59:00+03:00
2026-01-07T13:59:00+03:00
2026-01-07T13:59:00+03:00
фигурное катание
алина загитова
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065755116_0:250:1080:858_1920x0_80_0_0_7d67daf3b5279cdbec684fee831d79e2.jpg
https://ria.ru/20260101/zagitova-2065757985.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065755116_0:315:1080:1125_1920x0_80_0_0_6367f1250b1979dc116467ecfb268829.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алина загитова, спорт
Фигурное катание, Алина Загитова, Спорт
Загитова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце
Фигуристка Загитова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в соцсетях фотографию, на которой видно кольцо на безымянном пальце.
Фигуристка разместила фото в своем Telegram-канале. На безымянном пальце олимпийской чемпионки видно кольцо с крупным камнем. Подписчики фигуристки предположили, что оно может быть помолвочным.
Загитовой 23 года, на ее счету золото Олимпийских игр 2018 года, чемпионатов мира (2019) и Европы (2018).