Волейболистка пришла на интервью с куклой в поддержку россиянки без визы

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Волейболистка турецкого "Фенербахче" Эри Эрдем дала интервью после матча Лиги чемпионов с польским клубом "Будовляни" с куклой Барби в поддержку одноклубницы россиянки Арины Федоровцевой, которая не смогла сыграть из-за проблем с визой.
Во вторник "Фенербахче" обыграл в выездном матче Лиги чемпионов польский клуб "Будовляни" (3-0). Федоровцева не смогла принять участие в игре из-за того, что польские власти не дали ей визу на въезд в страну. В поддержку россиянки Эрдем вышла на послематчевое интервью с куклой Барби.
«
"Эта Барби - это наша Арина. Она не смогла сегодня быть с нами из-за проблем с визой. Я хотела напомнить о ней. Мы любим тебя, Арина", - сказала Эрдем в интервью, видео которого опубликовала Федоровцева в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
31 октября 2021, 16:22