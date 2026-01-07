Рейтинг@Mail.ru
Волейболистка пришла на интервью с куклой в поддержку россиянки без визы
07.01.2026
Волейбол
 
01:08 07.01.2026
Волейболистка пришла на интервью с куклой в поддержку россиянки без визы
Волейболистка пришла на интервью с куклой в поддержку россиянки без визы - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Волейболистка пришла на интервью с куклой в поддержку россиянки без визы
Волейболистка турецкого "Фенербахче" Эри Эрдем дала интервью после матча Лиги чемпионов с польским клубом "Будовляни" с куклой Барби в поддержку одноклубницы... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
арина федоровцева, эрен эрдем, спорт, фенербахче (ж)
Волейбол, Арина Федоровцева, Эрен Эрдем, Спорт, Фенербахче (ж)
Волейболистка пришла на интервью с куклой в поддержку россиянки без визы

Волейболистка "Фенербахче" пришла на интервью с куклой в поддержку Федоровцевой

Волейболистка "Фенербахче" Арина Федоровцева
Волейболистка Фенербахче Арина Федоровцева - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Фенербахче"
Волейболистка "Фенербахче" Арина Федоровцева . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Волейболистка турецкого "Фенербахче" Эри Эрдем дала интервью после матча Лиги чемпионов с польским клубом "Будовляни" с куклой Барби в поддержку одноклубницы россиянки Арины Федоровцевой, которая не смогла сыграть из-за проблем с визой.
Во вторник "Фенербахче" обыграл в выездном матче Лиги чемпионов польский клуб "Будовляни" (3-0). Федоровцева не смогла принять участие в игре из-за того, что польские власти не дали ей визу на въезд в страну. В поддержку россиянки Эрдем вышла на послематчевое интервью с куклой Барби.
«
"Эта Барби - это наша Арина. Она не смогла сегодня быть с нами из-за проблем с визой. Я хотела напомнить о ней. Мы любим тебя, Арина", - сказала Эрдем в интервью.
Федоровцевой 21 год, она выступает за "Фенербахче" с 2021 года, куда перешла из казанского "Динамо". Она является двукратной чемпионкой Турции (2023, 2024), обладательницей Суперкубка (2022, 2025) и Кубка (2024, 2025) страны.
Российская волейболистка Арина Федоровцева
Волейболистка Федоровцева рассказала о своей популярности в Турции
31 октября 2021, 16:22
31 октября 2021, 16:22
 
ВолейболАрина ФедоровцеваЭрен ЭрдемСпортФенербахче (ж)
 
