Васильев отреагировал на возможное отсутствие трансляций с Игр в России

«

"Думаю, те, кто очень хочет смотреть Олимпийские игры, обязательно найдут для этого источники. Возможно, платно, но найдут. Но я не вижу большой трагедии, потому что наших спортсменов там практически нет. Поэтому не о чем и говорить. Те соревнования, где наши будут участвовать, посмотрим по интернету. Я бы посмотрел Непряеву, Коростелева, наших фигуристов. А что смотреть на остальных?" - сказал Васильев.