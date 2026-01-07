Рейтинг@Mail.ru
Васильев отреагировал на возможное отсутствие трансляций с Игр в России
18:31 07.01.2026
Васильев отреагировал на возможное отсутствие трансляций с Игр в России
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что не видит трагедии в случае, если Олимпиаду 2026 года не будут транслировать... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
международный олимпийский комитет (мок), спорт, дмитрий васильев
Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт, Дмитрий Васильев
Дмитрий Васильев
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что не видит трагедии в случае, если Олимпиаду 2026 года не будут транслировать в России.
Ранее издание Sport24 сообщило, что показа Олимпиады-2026 по российскому телевидению, скорее всего, не будет, поскольку МОК не отвечает на запросы российских вещателей.
«
"Думаю, те, кто очень хочет смотреть Олимпийские игры, обязательно найдут для этого источники. Возможно, платно, но найдут. Но я не вижу большой трагедии, потому что наших спортсменов там практически нет. Поэтому не о чем и говорить. Те соревнования, где наши будут участвовать, посмотрим по интернету. Я бы посмотрел Непряеву, Коростелева, наших фигуристов. А что смотреть на остальных?" - сказал Васильев.
Американский болельщик во время финала слоупстайла на соревнованиях по сноуборду - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Это другое" лицемерие Запада: почему США за Венесуэлу ничего не будет
Международный олимпийский комитет (МОК)СпортДмитрий Васильев
 
