Васильев отреагировал на возможное отсутствие трансляций с Игр в России
Васильев отреагировал на возможное отсутствие трансляций с Игр в России
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что не видит трагедии в случае, если Олимпиаду 2026 года не будут транслировать... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T18:31:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
дмитрий васильев
Васильев отреагировал на возможное отсутствие трансляций с Игр в России
Васильев заявил, что не видит трагедии в отсутствии трансляций с Олимпиады