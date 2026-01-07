Определились все сборные, которые сыграют в четвертьфинале United Cup

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Стали известны все теннисные сборные, которые сыграют в четвертьфинале United Cup, который проходит в Австралии.
В среду противостояние группы F в Сиднее завершилось победой сборной Польши над нидерландцами со счетом 3-0. В мужском одиночном разряде 83-я ракетка мира Хуберт Хуркач обыграл Таллона Грикспора (25) со счетом 6:3, 7:6 (7:4). У женщин Ига Швёнтек (2) одолела Сюзан Ламенс (97) - 6:3, 6:2. В миксте Катажина Кава и Ян Зелиньский обыграли Деми Схюрс и Давида Пела со счетом 6:3, 3:6, 10:4.
Сборная Польши (2-0, 6-0) по итогам группового этапа заняла первое место в таблице группы F и вышла в плей-офф. Вторую строчку заняла команда Германии (1-1, 3-3). На последней позиции расположились нидерландцы (0-2, 0-6).
Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). В четвертьфинал квалифицировались победители всех шести групп - команды США, Греции, Бельгии, Швейцарии, Австралии и Польши. В следующую стадию турнира также вышли сборные Аргентины и Чехии - как лучшие команды среди занявших второе место.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
