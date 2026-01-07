https://ria.ru/20260107/tennis-2066712198.html
Хачанов заявил, что хочет выступить на Олимпиаде-2028 в США
Хачанов заявил, что хочет выступить на Олимпиаде-2028 в США
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал РИА Новости, что хочет поучаствовать в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
теннис
лос-анджелес
летние олимпийские игры 2028
карен хачанов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский теннисист Карен Хачанов рассказал РИА Новости, что хочет поучаствовать в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Хачанов
пропустил Олимпиаду в Париже
в 2024 году из-за травмы. На Играх в Токио
в 2021 году он взял серебро в одиночном разряде.
«
"Конечно. Я всегда говорил, что для меня приоритетами были Олимпиада и Кубок Дэвиса. Командные турниры, в которых мы не участвуем с 2021 года, были для меня очень важны. Мы, по сути, действующие чемпионы. Поэтому, безусловно, хотелось бы снова принять участие в таких соревнованиях", - заявил Хачанов.
"Не мне судить. Я могу только надеяться и верить. Как будет на самом деле, я не знаю, я в этих вопросах не разбираюсь. Тут очень много политических моментов, которые должны нормализоваться", - сказал Хачанов, отвечая на вопрос о выступлении на Олимпиаде с флагом и гимном.
Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP. Сборная России
победила на Кубке Дэвиса 2021 года, после чего не участвовала в турнире.