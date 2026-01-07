Рейтинг@Mail.ru
Хачанов заявил, что хочет выступить на Олимпиаде-2028 в США - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
10:09 07.01.2026 (обновлено: 11:05 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/tennis-2066712198.html
Хачанов заявил, что хочет выступить на Олимпиаде-2028 в США
Хачанов заявил, что хочет выступить на Олимпиаде-2028 в США - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Хачанов заявил, что хочет выступить на Олимпиаде-2028 в США
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал РИА Новости, что хочет поучаствовать в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T10:09:00+03:00
2026-01-07T11:05:00+03:00
теннис
лос-анджелес
летние олимпийские игры 2028
карен хачанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743863895_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_54067ff001bd422f9c8221a3e81a897b.jpg
https://ria.ru/20251230/dzhokovich-2065774045.html
лос-анджелес
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743863895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_422ced8a1e1ad0c180cc09eb78d04dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
лос-анджелес, летние олимпийские игры 2028, карен хачанов
Теннис, Лос-Анджелес, Летние Олимпийские игры 2028, Карен Хачанов
Хачанов заявил, что хочет выступить на Олимпиаде-2028 в США

Хачанов хочет принять участие в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Карен Хачанов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский теннисист Карен Хачанов рассказал РИА Новости, что хочет поучаствовать в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Хачанов пропустил Олимпиаду в Париже в 2024 году из-за травмы. На Играх в Токио в 2021 году он взял серебро в одиночном разряде.
«
"Конечно. Я всегда говорил, что для меня приоритетами были Олимпиада и Кубок Дэвиса. Командные турниры, в которых мы не участвуем с 2021 года, были для меня очень важны. Мы, по сути, действующие чемпионы. Поэтому, безусловно, хотелось бы снова принять участие в таких соревнованиях", - заявил Хачанов.
"Не мне судить. Я могу только надеяться и верить. Как будет на самом деле, я не знаю, я в этих вопросах не разбираюсь. Тут очень много политических моментов, которые должны нормализоваться", - сказал Хачанов, отвечая на вопрос о выступлении на Олимпиаде с флагом и гимном.
Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP. Сборная России победила на Кубке Дэвиса 2021 года, после чего не участвовала в турнире.
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Джокович заявил, что намерен продолжать карьеру до Олимпиады-2028
30 декабря 2025, 21:03
 
ТеннисЛос-АнджелесЛетние Олимпийские игры 2028Карен Хачанов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    3-й сет
    М. Андреева
    О. Гадечки
    464
    611
  • Теннис
    07.01 13:15
    А. Рублев
    У. Ибин
  • Хоккей
    07.01 14:00
    Шанхайские Драконы
    Амур
  • Хоккей
    07.01 14:00
    Сочи
    Динамо Москва
  • Хоккей
    07.01 17:00
    СКА
    Лада
  • Футбол
    07.01 20:30
    Наполи
    Верона
  • Футбол
    07.01 20:30
    Болонья
    Аталанта
  • Футбол
    07.01 22:30
    Кристал Пэлас
    Астон Вилла
  • Футбол
    07.01 22:30
    Фулхэм
    Челси
  • Футбол
    07.01 22:30
    Борнмут
    Тоттенхэм
  • Футбол
    07.01 23:15
    Бернли
    Манчестер Юнайтед
  • Футбол
    07.01 22:45
    Торино
    Удинезе
  • Футбол
    07.01 22:45
    Лацио
    Фиорентина
  • Футбол
    07.01 22:45
    Парма
    Интер М
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала