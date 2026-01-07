Хачанов заявил, что хочет выступить на Олимпиаде-2028 в США

"Конечно. Я всегда говорил, что для меня приоритетами были Олимпиада и Кубок Дэвиса. Командные турниры, в которых мы не участвуем с 2021 года, были для меня очень важны. Мы, по сути, действующие чемпионы. Поэтому, безусловно, хотелось бы снова принять участие в таких соревнованиях", - заявил Хачанов.

"Не мне судить. Я могу только надеяться и верить. Как будет на самом деле, я не знаю, я в этих вопросах не разбираюсь. Тут очень много политических моментов, которые должны нормализоваться", - сказал Хачанов, отвечая на вопрос о выступлении на Олимпиаде с флагом и гимном.