Рейтинг@Mail.ru
Калинская проиграла Пегуле во втором круге турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
09:49 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/tennis-2066709845.html
Калинская проиграла Пегуле во втором круге турнира в Брисбене
Калинская проиграла Пегуле во втором круге турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Калинская проиграла Пегуле во втором круге турнира в Брисбене
Россиянка Анна Калинская уступила американке Джессике Пегуле в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T09:49:00+03:00
2026-01-07T09:49:00+03:00
теннис
спорт
брисбен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795248224_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_53e090a1e0bbf2e127a89d1fe171466b.jpg
брисбен
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795248224_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_637a5a64e4306fdfc960d6f59036974c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, брисбен
Теннис, Спорт, Брисбен
Калинская проиграла Пегуле во втором круге турнира в Брисбене

Калинская проиграла Пегуле и не смогла выйти в третий круг турнира в Брисбене

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Анна Калинская. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская уступила американке Джессике Пегуле в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу шестой ракетки мира Пегулы. Калинская занимает 33-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 54 минуты.
В третьем круге Пегула встретится с украинкой Даяной Ястремской.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Brisbane International
07 января 2026 • начало в 04:10
Завершен
Анна Калинская
1 : 22:66:24:6
Джессика Пегула
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортБрисбен
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    3-й сет
    М. Андреева
    О. Гадечки
    464
    611
  • Теннис
    07.01 13:15
    А. Рублев
    У. Ибин
  • Хоккей
    07.01 14:00
    Шанхайские Драконы
    Амур
  • Хоккей
    07.01 14:00
    Сочи
    Динамо Москва
  • Хоккей
    07.01 17:00
    СКА
    Лада
  • Футбол
    07.01 20:30
    Наполи
    Верона
  • Футбол
    07.01 20:30
    Болонья
    Аталанта
  • Футбол
    07.01 22:30
    Кристал Пэлас
    Астон Вилла
  • Футбол
    07.01 22:30
    Фулхэм
    Челси
  • Футбол
    07.01 22:30
    Борнмут
    Тоттенхэм
  • Футбол
    07.01 23:15
    Бернли
    Манчестер Юнайтед
  • Футбол
    07.01 22:45
    Торино
    Удинезе
  • Футбол
    07.01 22:45
    Лацио
    Фиорентина
  • Футбол
    07.01 22:45
    Парма
    Интер М
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала