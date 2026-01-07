https://ria.ru/20260107/tennis-2066709845.html
Калинская проиграла Пегуле во втором круге турнира в Брисбене
Калинская проиграла Пегуле во втором круге турнира в Брисбене
Калинская проиграла Пегуле во втором круге турнира в Брисбене
Россиянка Анна Калинская уступила американке Джессике Пегуле в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене
теннис
спорт
брисбен
брисбен
Новости
спорт, брисбен
Калинская проиграла Пегуле во втором круге турнира в Брисбене
Калинская проиграла Пегуле и не смогла выйти в третий круг турнира в Брисбене