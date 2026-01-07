СМИ выяснили, сколько Шестеркин пропустит из-за травмы

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин пропустит из-за повреждения около недели, сообщает ESPN.
В ночь на вторник "Рейнджерс" в овертайме уступили "Юте Маммот" со счетом 2:3. На 13-й минуте матча немецкий форвард "Юты" Джей Джей Петерка столкнулся с Шестеркиным. Вратарь упал и схватился за ногу. Спортсмен покинул площадку в сопровождении врача и российского защитника "Рейнджерс" Владислава Гаврикова и не мог наступить на левую ногу.
По данным ESPN, россиянину удалось избежать наихудшего сценария травмы. Согласно первым прогнозам после рентгеновских снимков, Шестеркин пропустит около недели. Голкипер продолжает проходить обследование.
Шестеркину 30 лет. В сезоне-2025/26 он принял участие в 34 матчах, одержал 17 побед и до встречи с "Ютой" имел в своем активе 91,2% отраженных бросков. Россиянин выступает в НХЛ с 2019 года. Шестеркин является обладателем награды "Везина Трофи" по итогам сезона-2021/22.