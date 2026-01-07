Рейтинг@Mail.ru
"Это опасно, Деннис!": как великий американец рванул в КНДР и влюбился
Баскетбол
 
07:00 07.01.2026
"Это опасно, Деннис!": как великий американец рванул в КНДР и влюбился
"Это опасно, Деннис!": как великий американец рванул в КНДР и влюбился
"Это опасно, Деннис!": как великий американец рванул в КНДР и влюбился
Самый экстравагантный и скандальный игрок НБА реализовал детскую мечту Ким Чен Ына. РИА Новости Спорт рассказывают о крутом приключении американской звезды на... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
баскетбол
чикаго буллз
деннис родман
ким чен ын
вокруг спорта
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
2026
Андрей Симоненко
"Это опасно, Деннис!": как великий американец рванул в КНДР и влюбился

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДеннис Родман
Деннис Родман
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Самый экстравагантный и скандальный игрок НБА реализовал детскую мечту Ким Чен Ына. РИА Новости Спорт рассказывают о крутом приключении американской звезды на Корейском полуострове и опасностях, о которых предупреждали его на родине.

"Угроза преувеличена — Ким Чен Ын хочет смотреть НБА"

Про любовь Ким Чен Ына к спорту ходят легенды. Например, что он, впервые взяв клюшку для гольфа, сразу же пять раз попал в лунку с большого расстояния. Или с первого раза выбил в боулинг 300 очков. Однако абсолютно подтвержденный факт - глава КНДР является страстным поклонником НБА и конкретно "Чикаго Буллз". Рик Санторум, бывший американский сенатор от штата Пенсильвания, однажды то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что угроза США, исходящая от КНДР, сильно преувеличена, потому что Ким Чен Ын "хочет смотреть американский баскетбол". А один из преподавателей швейцарской школы, где около двух лет учился будущий руководитель государства, вспоминал, что его ученик часами рисовал в тетрадях Майкла Джордана.
Все это сильно контрастировало с отношениями между родиной Ким Чен Ына и Соединенными Штатами. А они со времен войны 50-х годов на Корейском полуострове были недружественными. Боевые действия закончились в июле 1953 года соглашением о прекращении огня, мирный договор не подписан до сих пор. И взаимные угрозы между КНДР и Южной Кореей, которой помогают американцы, продолжаются по сей день. Естественно, дипломатические отношения между США и КНДР отсутствуют.
Однако любовь Ким Чен Ына к НБА никуда не делась и после его вступления в 2011 году в должность главы КНДР в связи со смертью отца, Ким Чен Ира. В начале 2013-го руководитель исполнил свою давнюю мечту - пригласил в гости одного из лучших игроков "Чикаго" образца победных 90-х Денниса Родмана. Человека весьма экстравагантного, известного своим прозвищем "Червь", многочисленными наколками и пирсингом на теле, выходками категории "из ряд вон", а также скандальными романами с Мадонной и Кармен Электрой, а также отношениями примерно с двумя тысячами женщин.
© Фото : East NewsДеннис Родман в фильме "Суперагент Саймон".
Деннис Родман в фильме "Суперагент Саймон".
© Фото : East News
Деннис Родман в фильме "Суперагент Саймон".
Другой бы спортсмен наверняка побоялся принять такое приглашение, опасаясь осуждения на родине. Он пытался пригласить и Джордана, но "Его воздушество" лететь в Пхеньян отказалось. Родман же согласился с удовольствием. В феврале 2013 года с трапа самолета в столичном аэропорту сошли несколько игроков культовой команды баскетбольных фокусников "Гарлем Глоубтроттерс", журналист издания VICE, бригада телеканала HBO и сам Родман. Фотография запечатлела объятия звездного баскетболиста и Ким Чен Ына: высоченный Родман согнулся в три погибели, а на лице у лидера страны выражение, появляющееся, когда сбывается детская мечта.
Надо ли говорить, что между Родманом и Кимом с первых же минут общения возникла, что называется, "химия". Глава КНДР и его почетный американский гость посетили баскетбольный матч между местными командами, в каждой из которых играли по два "легионера" из США. Родман, который однажды для раскрутки своей автобиографии пришел на мероприятие в свадебном платье, здесь приоделся в костюм, но пирсингу не изменил. На столе у него стояла банка кока-колы, и почти весь матч он болтал с Кимом, который иногда говорил по-английски, но рядом с ним сидел и переводчик.
После игры Деннис обратился к Киму с речью перед десятками тысяч зрителей, в которой заявил: "Теперь у вас есть друг на всю жизнь". Позднее Родман и глава КНДР отправились на ужин, во время которого гость пригласил нового друга в США. Ким Чен Ын отреагировал скептической улыбкой. Перед тем, как улететь домой, Родман сделал несколько других сильных заявлений. "Ким Чен Ын, как и его отец, великий лидер. Народ его любит, даже можно сказать, обожает. И я его теперь люблю. Этот парень просто супер", - восторгался Деннис.
"Ким, Трамп и я"

Этот визит мог стать лишь странным эпизодом на фоне вражды двух стран. Но в итоге Ким Чен Ын и Родман по-настоящему подружились. Суперстар неоднократно приезжал в КНДР, чаще всего в компании с несколькими баскетболистами, которые проводили показательные матчи. В 2014 году во время одной из таких игр, приуроченной к дню рождения Кима, Родман спел лидеру КНДР песню Happy Birthday. "Я люблю тебя, мой друг, - признался баскетболист. - Ты мой настоящий друг".
Как же на эти признания реагировали на родине Денниса? Официальные власти США старались не замечать визитов Родмана. Пресса и телевидение, скорее, воспринимали их сомнительно - хотя некоторые и вспоминали образцы спортивной дипломатии, например, матчи 70-х годов между американскими и китайскими игроками в настольный теннис, которые привели к некоторому потеплению отношений между их странами и сделали возможным официальный визит президента США Никсона в Китай.
Ну а отдельные радикально настроенные политики критиковали Родмана открыто. "Деннис, похоже, перепил корейский "кул-эйд", - заявил бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, намекая на то, что баскетболист помешался на почве радушного приема главы КНДР. Отстранились от поездок Родмана и боссы НБА. "Деннис всегда будет Деннисом, но то, что он делает - весьма опасно, - заявил бывший комиссионер лиги Дэвид Стерн. - Спортивная дипломатия - замечательная вещь, но ее нужно вести в более пристойной манере".
© AP Photo / KCNA / Korea News ServiceБаскетболист Деннис Родман и лидер КНДР Ким Чен Ын
Баскетболист Деннис Родман и лидер КНДР Ким Чен Ын
© AP Photo / KCNA / Korea News Service
Баскетболист Деннис Родман и лидер КНДР Ким Чен Ын
Тем не менее, в 2018 году Родман стал частью дипломатии совершенно официальной. Он прилетел в Сингапур за день до начала саммита между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом - первой в истории встречей лидеров двух государств. Несмотря на то, что Белый дом отрицал какую-либо формальную роль Денниса в мероприятии, сам он отметил, что "счастлив быть его частью", "Думаю, я это заслужил,— подчеркнул Родман. - Я сделал очень многое для того, чтобы мир узнал о настоящей КНДР". А затем Деннис рассказывал, что присутствовал во время встречи Кима и Трампа. "Они даже дали мне символический ключ", - говорил Родман.
В последнее время о новых визитах Родмана в КНДР не сообщается. Зато он периодически вспоминает прошлые поездки. "Для меня он нормальный парень, - так говорил Деннис о Ким Чен Ыне в августе этого года во время стрима на Neon. - Я был у него и во дворце, и на острове, и на лыжном курорте, и вообще везде в стране, и всегда все было хорошо".
БаскетболЧикаго БуллзДеннис РодманКим Чен ЫнВокруг спортаАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
