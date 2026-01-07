"Это опасно, Деннис!": как великий американец рванул в КНДР и влюбился

Самый экстравагантный и скандальный игрок НБА реализовал детскую мечту Ким Чен Ына. РИА Новости Спорт рассказывают о крутом приключении американской звезды на Корейском полуострове и опасностях, о которых предупреждали его на родине.

"Угроза преувеличена — Ким Чен Ын хочет смотреть НБА"

Про любовь Ким Чен Ына к спорту ходят легенды. Например, что он, впервые взяв клюшку для гольфа, сразу же пять раз попал в лунку с большого расстояния. Или с первого раза выбил в боулинг 300 очков. Однако абсолютно подтвержденный факт - глава КНДР является страстным поклонником НБА и конкретно "Чикаго Буллз". Рик Санторум, бывший американский сенатор от штата Пенсильвания, однажды то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что угроза США, исходящая от КНДР, сильно преувеличена, потому что Ким Чен Ын "хочет смотреть американский баскетбол". А один из преподавателей швейцарской школы, где около двух лет учился будущий руководитель государства, вспоминал, что его ученик часами рисовал в тетрадях Майкла Джордана.

Все это сильно контрастировало с отношениями между родиной Ким Чен Ына и Соединенными Штатами. А они со времен войны 50-х годов на Корейском полуострове были недружественными. Боевые действия закончились в июле 1953 года соглашением о прекращении огня, мирный договор не подписан до сих пор. И взаимные угрозы между КНДР и Южной Кореей, которой помогают американцы, продолжаются по сей день. Естественно, дипломатические отношения между США и КНДР отсутствуют.

Однако любовь Ким Чен Ына к НБА никуда не делась и после его вступления в 2011 году в должность главы КНДР в связи со смертью отца, Ким Чен Ира. В начале 2013-го руководитель исполнил свою давнюю мечту - пригласил в гости одного из лучших игроков "Чикаго" образца победных 90-х Денниса Родмана. Человека весьма экстравагантного, известного своим прозвищем "Червь", многочисленными наколками и пирсингом на теле, выходками категории "из ряд вон", а также скандальными романами с Мадонной и Кармен Электрой, а также отношениями примерно с двумя тысячами женщин.

© Фото : East News Деннис Родман в фильме "Суперагент Саймон". © Фото : East News Деннис Родман в фильме "Суперагент Саймон".

Другой бы спортсмен наверняка побоялся принять такое приглашение, опасаясь осуждения на родине. Он пытался пригласить и Джордана, но "Его воздушество" лететь в Пхеньян отказалось. Родман же согласился с удовольствием. В феврале 2013 года с трапа самолета в столичном аэропорту сошли несколько игроков культовой команды баскетбольных фокусников "Гарлем Глоубтроттерс", журналист издания VICE, бригада телеканала HBO и сам Родман. Фотография запечатлела объятия звездного баскетболиста и Ким Чен Ына: высоченный Родман согнулся в три погибели, а на лице у лидера страны выражение, появляющееся, когда сбывается детская мечта.

Надо ли говорить, что между Родманом и Кимом с первых же минут общения возникла, что называется, "химия". Глава КНДР и его почетный американский гость посетили баскетбольный матч между местными командами, в каждой из которых играли по два "легионера" из США. Родман, который однажды для раскрутки своей автобиографии пришел на мероприятие в свадебном платье, здесь приоделся в костюм, но пирсингу не изменил. На столе у него стояла банка кока-колы, и почти весь матч он болтал с Кимом, который иногда говорил по-английски, но рядом с ним сидел и переводчик.

После игры Деннис обратился к Киму с речью перед десятками тысяч зрителей, в которой заявил: "Теперь у вас есть друг на всю жизнь". Позднее Родман и глава КНДР отправились на ужин, во время которого гость пригласил нового друга в США. Ким Чен Ын отреагировал скептической улыбкой. Перед тем, как улететь домой, Родман сделал несколько других сильных заявлений. "Ким Чен Ын, как и его отец, великий лидер. Народ его любит, даже можно сказать, обожает. И я его теперь люблю. Этот парень просто супер", - восторгался Деннис.

"Ким, Трамп и я"

Этот визит мог стать лишь странным эпизодом на фоне вражды двух стран. Но в итоге Ким Чен Ын и Родман по-настоящему подружились. Суперстар неоднократно приезжал в КНДР, чаще всего в компании с несколькими баскетболистами, которые проводили показательные матчи. В 2014 году во время одной из таких игр, приуроченной к дню рождения Кима, Родман спел лидеру КНДР песню Happy Birthday. "Я люблю тебя, мой друг, - признался баскетболист. - Ты мой настоящий друг".

Как же на эти признания реагировали на родине Денниса? Официальные власти США старались не замечать визитов Родмана. Пресса и телевидение, скорее, воспринимали их сомнительно - хотя некоторые и вспоминали образцы спортивной дипломатии, например, матчи 70-х годов между американскими и китайскими игроками в настольный теннис, которые привели к некоторому потеплению отношений между их странами и сделали возможным официальный визит президента США Никсона в Китай.

Ну а отдельные радикально настроенные политики критиковали Родмана открыто. "Деннис, похоже, перепил корейский "кул-эйд", - заявил бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, намекая на то, что баскетболист помешался на почве радушного приема главы КНДР. Отстранились от поездок Родмана и боссы НБА. "Деннис всегда будет Деннисом, но то, что он делает - весьма опасно, - заявил бывший комиссионер лиги Дэвид Стерн. - Спортивная дипломатия - замечательная вещь, но ее нужно вести в более пристойной манере".

© AP Photo / KCNA / Korea News Service Баскетболист Деннис Родман и лидер КНДР Ким Чен Ын © AP Photo / KCNA / Korea News Service Баскетболист Деннис Родман и лидер КНДР Ким Чен Ын

Тем не менее, в 2018 году Родман стал частью дипломатии совершенно официальной. Он прилетел в Сингапур за день до начала саммита между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом - первой в истории встречей лидеров двух государств. Несмотря на то, что Белый дом отрицал какую-либо формальную роль Денниса в мероприятии, сам он отметил, что "счастлив быть его частью", "Думаю, я это заслужил,— подчеркнул Родман. - Я сделал очень многое для того, чтобы мир узнал о настоящей КНДР". А затем Деннис рассказывал, что присутствовал во время встречи Кима и Трампа. "Они даже дали мне символический ключ", - говорил Родман.