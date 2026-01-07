Рейтинг@Mail.ru
"Сан-Хосе" поместил российского хоккеиста в список травмированных
Хоккей
 
15:50 07.01.2026
"Сан-Хосе" поместил российского хоккеиста в список травмированных
"Сан-Хосе Шаркс" перевел российского защитника Шакира Мухамадуллина в список травмированных, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
спорт, шакир мухамадуллин, сан-хосе шаркс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Шакир Мухамадуллин, Сан-Хосе Шаркс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Фото : twitter.com/sanjosesharksХоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Шакир Мухамадуллин
Хоккеист Сан-Хосе Шаркс Шакир Мухамадуллин - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : twitter.com/sanjosesharks
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" перевел российского защитника Шакира Мухамадуллина в список травмированных, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
Мухамадуллин получил повреждение в домашней игре регулярного чемпионата против "Тампа-Бэй Лайтнинг" (3:7), прошедшей 3 января.
«
"Сан-Хосе Шаркс" вызвал форварда Майкла Мису с молодежного чемпионата мира в состав основной команды. Шакир Мухамадуллин был переведен в список травмированных", - отмечается в заявлении.
Мухамадуллину 23 года. В текущем сезоне он набрал 6 очков (2 гола + 4 передачи) в 23 матчах регулярного чемпионата.
Хоккей
 
