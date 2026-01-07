https://ria.ru/20260107/mok-2066782466.html
МОК запретил показывать флаг РФ на Олимпиаде после случая на "Тур де Ски"
МОК запретил показывать флаг РФ на Олимпиаде после случая на "Тур де Ски"
Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил о запрете демонстрации российской символики на зимней Олимпиаде 2026 года, сообщает Sveriges Radio со ссылкой...
2026-01-07T18:48:00+03:00
2026-01-07T18:48:00+03:00
2026-01-07T18:48:00+03:00
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
кортина-д'ампеццо
зимние олимпийские игры 2026
кортина-д'ампеццо
спорт, международный олимпийский комитет (мок), кортина-д'ампеццо, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Кортина-д'Ампеццо, Зимние Олимпийские игры 2026
МОК запретил показывать флаг РФ на Олимпиаде после случая на "Тур де Ски"
МОК напомнил о запрете флага России на Олимпиаде после случая на "Тур де Ски"