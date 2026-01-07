Рейтинг@Mail.ru
МОК запретил показывать флаг РФ на Олимпиаде после случая на "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/mok-2066782466.html
МОК запретил показывать флаг РФ на Олимпиаде после случая на "Тур де Ски"
МОК запретил показывать флаг РФ на Олимпиаде после случая на "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
МОК запретил показывать флаг РФ на Олимпиаде после случая на "Тур де Ски"
Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил о запрете демонстрации российской символики на зимней Олимпиаде 2026 года, сообщает Sveriges Radio со ссылкой... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T18:48:00+03:00
2026-01-07T18:48:00+03:00
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
кортина-д'ампеццо
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827378568_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_faca5667ddb0db2a55b5d17abab903b3.jpg
https://ria.ru/20260104/tur-2066401529.html
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827378568_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f534427b8859134730c6a6042eb2497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международный олимпийский комитет (мок), кортина-д'ампеццо, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Кортина-д'Ампеццо, Зимние Олимпийские игры 2026
МОК запретил показывать флаг РФ на Олимпиаде после случая на "Тур де Ски"

МОК напомнил о запрете флага России на Олимпиаде после случая на "Тур де Ски"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБолельщики сборной России во время товарищеского матча по футболу между сборными Киргизии и России.
Болельщики сборной России во время товарищеского матча по футболу между сборными Киргизии и России. - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил о запрете демонстрации российской символики на зимней Олимпиаде 2026 года, сообщает Sveriges Radio со ссылкой на письмо организации.
Решение касается всех стран, которые могут участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом. Отмечается, что вопрос вновь стал актуальным после того, как российский флаг был замечен на трибунах во время "Тур де Ски".
В воскресенье россиянин Савелий Коростелев финишировал четвертым в гонке с общего старта в рамках многодневки "Тур де Ски" и принял участие в церемонии награждения. Болельщики с российским флагом появились в финишной зоне во время вручения наград по окончании масс-старта. Коростелев подтвердил, что видел флаг после награждения. Как сообщают СМИ, позже россиянин сфотографировался с этими болельщиками.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Допущенные к соревнованиям российские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Шведов нервировали флаги России: что наши лыжники пережили на "Тур де Ски"
4 января, 22:00
 
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Кортина-д'АмпеццоЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    08.01 03:00
    Вашингтон
    Даллас
  • Хоккей
    08.01 03:30
    Монреаль
    Калгари
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Чикаго
    Сент-Луис
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Юта
    Оттава
  • Хоккей
    08.01 06:30
    Лос-Анджелес
    Сан-Хосе
  • Теннис
    08.01 05:30
    К. Мухова
    Е. Александрова
  • Теннис
    08.01 07:00
    А. Соснович
    Л. Самсонова
  • Теннис
    08.01 07:30
    Д. Шнайдер
    М. Киз
  • Теннис
    08.01 11:30
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
  • Теннис
    08.01 10:30
    М. Андреева
    Л. Носкова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала