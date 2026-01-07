Жена захотела рояль на Рождество: как великий боксер отдал жизнь за подарок

Он мечтал о подарках семье на Рождество, и ради этого вышел на последний бой в жизни. РИА Новости Спорт рассказывает историю великого боксера, прогоревшего на автобизнесе и бившегося на фоне страшной болезни.

Мечтал накормить семью

В год, когда родился Билли Миске, произошло много событий, повлиявших на ход мировой истории. Неизвестный немецкий мальчик спас тонущего в реке сверстника по имени Адольф Гитлер. На российский престол взошел последний император Николай II. Пьер де Кубертен основал Международный олимпийский комитет, возродив античную спортивную традицию.

Его дед бежал из Германии от нищеты в развивавшуюся Миннесоту, но разбогатеть в Америке не смог. Отец уже неплохо ассимилировался, выучил английский язык и устроился работать полицейским. Но семья все равно жила скромно, несмотря на то что Херманн Миске каждый день бросался под пули и ножи в борьбе с преступностью.

Когда ты маленький мальчик в суровой Америке начала 1900-х, а твой отец – благородный полицейский, сильный и смелый, ты всегда будешь тянуться за ним как за недостижимым идеалом. Билли рос физически крепким ребенком с четким пониманием, что в силе – правда, деньги и благополучие семьи. Ему не могло прийти голову стать бандитом, потому что с ними всю жизнь боролся отец. Но и в полицию его, видимо, не тянуло, – хотелось большего в материальном плане. Досыта кормить собственную молодую семью, помогать родителям, дать своим детям все те возможности, которых когда-то не было у него самого.

© Фото : Boxrec Билли Миске © Фото : Boxrec Билли Миске

В 1904 году до Билли долетела весть от Пьера де Кубертена – в Сент-Луисе (штат Миссисипи, примерно в 800 км от города Сент-Пол) прошли III летние Олимпийские игры, на которых был представлен новый олимпийский вид спорта - бокс. Миске тогда было 10 лет.

Неизвестно, как именно Билли тренировался, тогда тренеров по боксу как таковых не было, их функции выполняли агенты – они следили за формой клиентов, мотивировали их, организовывали бои и вели денежные дела. У Миске было два таких представителя – Джон Перл Смит и Джек Редди. С Редди он работал до последнего дня своей жизни.

180-сантиметровый Билли поначалу выступал в среднем весе, под конец карьеры перейдя в полутяжи и супертяжи. Несмотря на не самые аккуратные габариты, его всегда отличала скорость реакции и мощный удар. Возможно, прозвище ему придумали соперники из уважения, возможно, его изобрели агенты для пиара и устрашения противников, но он довольно быстро стал известен как "удар молнии из Сент-Пола".

Каждая победа приносила ему деньги, которые он нес в семью. В 22 года Миске женился на девушке по имени Мэри, вскоре она родила ему двух сыновей и дочку. Одного из парней назвали в честь отца Билли-младшим. Боксерский заработок был единственным доходом семьи.

Прогорел на автобизнесе и влез в долги

К моменту свадьбы Миске уже знал, что страдает неизлечимой болезнью - нефритом, но не придавал этому большое значение сам и успокаивал жену – объяснял, что если будет соблюдать диету и регулярно проходить проверки у врача, никто его болезнь даже не заметит. Мэри верила мужу. А он продолжал каждый день тренироваться и выходить на ринг.

В 1920 году Билли решил вложить накопленные деньги в автомобильный бизнес. Это, должно быть, было разумное решение – на тот момент автомобильная промышленность в Америке была на пике, "модель Т" Генри Форда стала самым продаваемым автомобилем в мире. Но Миске совсем не разбирался ни в инвестициях, ни в машинах, поэтому прогорел и еще остался должен кредиторам около сотни тысяч долларов.

Здоровье Билли стало вызывать у врачей все больше опасений. Он по-прежнему боксировал и побеждал и все так же не рассказывал жене о том, что с ним происходит. А почки с каждым днем работали все хуже. Диета и лекарства (символические в то время) перестали помогать. И тем не менее за 1921-22 годы Миске умудрился провести 21 бой, проиграв лишь однажды.

© Фото : Wikipedia Билли Миске © Фото : Wikipedia Билли Миске

У Мэри Миске был хороший голос и любовь к музыке с самого детства. Она мечтала о рояле. Билли обожал жену, поэтому решил во что бы то ни стало подарить ей собственный инструмент. Когда осенью 1923 года нефролог сказал, что жить ему остается всего несколько месяцев, он воспринял это как сигнал к действию. Подписался еще на один бой против Билла Бреннана и нокаутировал его в четвертом раунде, хотя не тренировался несколько месяцев. За победу Билли над Биллом первому выплатили гонорар 2400 долларов.

На свои последние в жизни призовые Миске обустроил дом и купил подарки детям на Рождество: по велосипеду сыновьям и куклу дочери. Жене подарил рояль, о котором она так мечтала, и еще немного денег оставил на жизнь. Жизнь без него.

Он успел отметить с ними Рождество и умер 1 января от почечной недостаточности. Между нокаутом Бреннана и смертью прошло всего 50 дней, и каждый из этих дней Миске провел в кругу своих самых любимых и родных людей.