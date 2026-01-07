Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о своем состоянии в преддверии Australian Open - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
13:25 07.01.2026 (обновлено: 13:26 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/medvedev-2066739276.html
Медведев рассказал о своем состоянии в преддверии Australian Open
Медведев рассказал о своем состоянии в преддверии Australian Open - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Медведев рассказал о своем состоянии в преддверии Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что чувствует себя очень свежим физически и ментально перед стартом Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T13:25:00+03:00
2026-01-07T13:26:00+03:00
теннис
спорт
australian open
даниил медведев
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366930_0:81:1080:689_1920x0_80_0_0_e7450a84f6982fbf831eaff4a51a9c91.jpg
https://ria.ru/20260107/tennis-2066712198.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366930_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_fdb47c52bdc2f7698c51fcb06b5e6d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, australian open, даниил медведев, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Australian Open, Даниил Медведев, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Медведев рассказал о своем состоянии в преддверии Australian Open

Теннисист Медведев заявил, что уверен в себе перед стартом Australian Open

© Соцсети теннисистаДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Соцсети теннисиста
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что чувствует себя очень свежим физически и ментально перед стартом Открытого чемпионата Австралии.
Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля. В среду Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Brisbane International
07 января 2026 • начало в 06:25
Завершен
Даниил Медведев
2 : 06:36:2
Фрэнсис Тиафо
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Я чувствую себя очень свежим физически и ментально. Я провел отличную предсезонную подготовку и думаю, что оставил позади проблемы с усталостью, которые преследовали меня в прошлом году, когда я из-за потери рейтинга был вынужден играть много матчей, уже не чувствуя себя в оптимальной форме. Я уверен в себе перед Открытым чемпионатом Австралии", - приводит слова Медведева Punto de Break.
В конце августа Медведев расстался с французским тренером Жилем Сервара, с которым работал с 2017 года. После этого 29-летний россиянин начал работать со шведом Томасом Юханссоном и австралийцем Роханом Гетцке. Медведев завершил сезон 2025 года на 13-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
"Мне очень нравится работать с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке, потому что я чувствую, что они идеально понимают мой стиль игры и уважают его. Мы усердно работаем над улучшением некоторых аспектов, таких как подача или игра у сетки, но при этом сохраняем мою собственную сущность. Я очень доволен тем, что они от меня требуют на корте и как они воспринимают мой теннис", - добавил Медведев.
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Хачанов заявил, что хочет выступить на Олимпиаде-2028 в США
Вчера, 10:09
 
ТеннисСпортAustralian OpenДаниил МедведевАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    08.01 03:00
    Вашингтон
    Даллас
  • Хоккей
    08.01 03:30
    Монреаль
    Калгари
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Чикаго
    Сент-Луис
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Юта
    Оттава
  • Хоккей
    08.01 06:30
    Лос-Анджелес
    Сан-Хосе
  • Теннис
    08.01 05:30
    К. Мухова
    Е. Александрова
  • Теннис
    08.01 07:00
    А. Соснович
    Л. Самсонова
  • Теннис
    08.01 07:30
    Д. Шнайдер
    М. Киз
  • Теннис
    08.01 11:30
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
  • Теннис
    08.01 10:30
    М. Андреева
    Л. Носкова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала