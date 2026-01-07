Медведев рассказал о своем состоянии в преддверии Australian Open

"Я чувствую себя очень свежим физически и ментально. Я провел отличную предсезонную подготовку и думаю, что оставил позади проблемы с усталостью, которые преследовали меня в прошлом году, когда я из-за потери рейтинга был вынужден играть много матчей, уже не чувствуя себя в оптимальной форме. Я уверен в себе перед Открытым чемпионатом Австралии", - приводит слова Медведева Punto de Break.

"Мне очень нравится работать с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке, потому что я чувствую, что они идеально понимают мой стиль игры и уважают его. Мы усердно работаем над улучшением некоторых аспектов, таких как подача или игра у сетки, но при этом сохраняем мою собственную сущность. Я очень доволен тем, что они от меня требуют на корте и как они воспринимают мой теннис", - добавил Медведев.