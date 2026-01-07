"Зенит" готов продать Жерсона в "Крузейро" за 30 миллионов евро

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" готов продать полузащитника Жерсона в бразильский "Крузейро" за 30 млн евро, сообщает журналист Дан Абреу в соцсети Х.

По информации источника, "сине-бело-голубые" отклонили предложение в размере 27 млн евро и потребовали за игрока 30 млн евро. Если бразильская сторона согласится с новыми условиями, переход 28-летнего футболиста состоится.