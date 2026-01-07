Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" готов продать Жерсона в "Крузейро" за 30 миллионов евро
23:23 07.01.2026
"Зенит" готов продать Жерсона в "Крузейро" за 30 миллионов евро
"Зенит" готов продать Жерсона в "Крузейро" за 30 миллионов евро
Петербургский футбольный клуб "Зенит" готов продать полузащитника Жерсона в бразильский "Крузейро" за 30 млн евро, сообщает журналист Дан Абреу в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" готов продать полузащитника Жерсона в бразильский "Крузейро" за 30 млн евро, сообщает журналист Дан Абреу в соцсети Х.
По информации источника, "сине-бело-голубые" отклонили предложение в размере 27 млн евро и потребовали за игрока 30 млн евро. Если бразильская сторона согласится с новыми условиями, переход 28-летнего футболиста состоится.
Ранее журналист Экрем Конур сообщал, что "Крузейро" согласовал с бразильцем условия контракта. "Зенит" просил за игрока 40 миллионов евро, однако пошел на снижение цены.
Жерсон перешел в "Зенит" из бразильского "Фламенго" в июле 2025 года. В составе петербуржцев полузащитник провел 15 матчей и забил два мяча. За сборную Бразилии Жерсон сыграл в 14 играх, на его счету один гол. Последний раз футболист выходил на поле в матче национальной команды в июне.
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Зенит" интересуется защитником "Ботафого" Витиньо, пишут СМИ
30 декабря 2025, 17:35
 
