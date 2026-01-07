Рейтинг@Mail.ru
"Рейнджерс" включил Шестеркина в список травмированных
Хоккей
Хоккей
 
01:52 07.01.2026 (обновлено: 02:50 07.01.2026)
"Рейнджерс" включил Шестеркина в список травмированных
"Рейнджерс" включил Шестеркина в список травмированных - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
"Рейнджерс" включил Шестеркина в список травмированных
Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин включен в список травмированных, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
"Рейнджерс" включил Шестеркина в список травмированных

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин включен в список травмированных

© Фото : x.com/nyrangersГолкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин
Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : x.com/nyrangers
Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин включен в список травмированных, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на вторник "Рейнджерс" в овертайме уступили "Юте Маммот" со счетом 2:3. На 13-й минуте матча немецкий форвард "Юты" Джей Джей Петерка столкнулся с Шестеркиным. Вратарь упал и схватился за ногу. Спортсмен покинул площадку в сопровождении врача и российского защитника "Рейнджерс" Владислава Гаврикова и не мог наступить на левую ногу.
Россиянин продолжает проходить обследование после травмы.
Шестеркину 30 лет. В сезоне-2025/26 он принял участие в 34 матчах, одержал 17 побед и до встречи с "Ютой" имел в своем активе 91,2% отраженных бросков. Россиянин выступает в НХЛ с 2019 года. Он стал обладателем награды "Везина Трофи" по итогам сезона-2021/22.
