"Рейнджерс" включил Шестеркина в список травмированных
"Рейнджерс" включил Шестеркина в список травмированных - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
"Рейнджерс" включил Шестеркина в список травмированных
Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин включен в список травмированных, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T01:52:00+03:00
2026-01-07T01:52:00+03:00
2026-01-07T02:50:00+03:00
Новости
ru-RU
Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин включен в список травмированных