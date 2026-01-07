https://ria.ru/20260107/gandbol-2066780775.html
Сборная России выиграла Кубок дружбы по гандболу
Сборная России одержала победу над командой Белоруссии в заключительном матче Кубка дружбы по гандболу среди мужских команд и выиграла турнир. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сборная России одержала победу над командой Белоруссии в заключительном матче Кубка дружбы по гандболу среди мужских команд и выиграла турнир.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 31:28 в пользу россиян.
В другом матче игрового дня вторая команда России обыграла сборную Китая со счетом 32:29 и заняла третье место, уступив серебряные медали белорусам. Основная сборная страны победила во всех матчах, тогда как китайцы завершили турнир без побед.