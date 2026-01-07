Васильев назвал запрет показа флага России на ОИ нарушением законов

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что запрет на показ символики РФ на Олимпийских играх в Милане нарушает законы, поэтому необходимо обращаться в суды.