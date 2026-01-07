Рейтинг@Mail.ru
Васильев назвал запрет показа флага России на ОИ нарушением законов
19:10 07.01.2026
Васильев назвал запрет показа флага России на ОИ нарушением законов
Васильев назвал запрет показа флага России на ОИ нарушением законов
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что запрет на показ символики РФ на Олимпийских играх в Милане нарушает законы,... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026
россия, милан, дмитрий васильев
Россия, Милан, Дмитрий Васильев
Васильев назвал запрет показа флага России на ОИ нарушением законов

Васильев назвал запрет показа флага РФ на олимпийских играх нарушением законов

© Фото : Федерация биатлона Санкт-ПетербургаДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что запрет на показ символики РФ на Олимпийских играх в Милане нарушает законы, поэтому необходимо обращаться в суды.
Ранее МОК в письме Sveriges Radio напомнил о запрете демонстрации российской символики на зимней Олимпиаде 2026 года на фоне показа флага РФ на "Тур де Ски".
«
"Это нарушение всех мыслимых и немыслимых законов. У МОК нет такого пункта, который запрещал бы болельщикам показывать символику своих государств. Это выдумано на ходу и превышает полномочия. Когда наступит благоприятная ситуация, надо будет идти в суды и наказывать тех, кто был организатором подобных действий", - сказал Васильев.
В воскресенье россиянин Савелий Коростелев финишировал четвертым в гонке с общего старта в рамках многодневки "Тур де Ски" и принял участие в церемонии награждения. Болельщики с российским флагом появились в финишной зоне во время вручения наград по окончании масс-старта. Коростелев подтвердил, что видел флаг после награждения. Как сообщают СМИ, позже россиянин сфотографировался с этими болельщиками.
РоссияМиланДмитрий Васильев
 
