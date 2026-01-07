Васильев назвал запрет показа флага России на ОИ нарушением законов

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что запрет на показ символики РФ на Олимпийских играх в Милане нарушает законы, поэтому необходимо обращаться в суды.
«
"Это нарушение всех мыслимых и немыслимых законов. У МОК нет такого пункта, который запрещал бы болельщикам показывать символику своих государств. Это выдумано на ходу и превышает полномочия. Когда наступит благоприятная ситуация, надо будет идти в суды и наказывать тех, кто был организатором подобных действий", - сказал Васильев.
В воскресенье россиянин Савелий Коростелев финишировал четвертым в гонке с общего старта в рамках многодневки "Тур де Ски" и принял участие в церемонии награждения. Болельщики с российским флагом появились в финишной зоне во время вручения наград по окончании масс-старта. Коростелев подтвердил, что видел флаг после награждения. Как сообщают СМИ, позже россиянин сфотографировался с этими болельщиками.