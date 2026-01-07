Рейтинг@Mail.ru
15:01 07.01.2026
Баскетболисты "Енисея" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Енисея" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
спорт, красноярск, никита михайловский, самара, енисей, единая лига втб
© Фото : Соцсети "Енисея"Баскетболисты "Енисея"
Баскетболисты Енисея - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Соцсети "Енисея"
Баскетболисты "Енисея". Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Красноярский "Енисей" одержал победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 88:83 (31:21, 22:21, 24:16, 11:25) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Самары" Никита Михайловский, который набрал 22 очка. У "Енисея" Михаил Ведищев заработал 20 очков, его одноклубник Егор Рыжов оформил дабл-дабл (16 очков + 10 подборов).
"Енисей" прервал серию из трех поражений подряд. Красноярская команда с семью победами при 12 поражениях занимает седьмое место в турнирной таблице. "Самара" располагается на последней, 11-й строчке, потерпев 17 поражений при одной победе.
Единая Лига ВТБ
07 января 2026 • начало в 13:00
Завершен
Енисей
88 : 83
Самара
БаскетболСпортКрасноярскНикита МихайловскийСамараЕнисейЕдиная Лига ВТБ
 
