Рейтинг@Mail.ru
Анисимова вышла в третий круг турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
12:59 07.01.2026 (обновлено: 13:00 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/anisimova-2066735857.html
Анисимова вышла в третий круг турнира в Брисбене
Анисимова вышла в третий круг турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Анисимова вышла в третий круг турнира в Брисбене
Американка Аманда Анисимова обыграла австралийку Кимберли Биррелл и вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T12:59:00+03:00
2026-01-07T13:00:00+03:00
теннис
спорт
аманда анисимова
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784759688_0:0:3342:1880_1920x0_80_0_0_e4f52f725985878ffd76e1b0a70a05d2.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784759688_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_8094d9382144146873e45f7385b55999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, аманда анисимова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Аманда Анисимова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Анисимова вышла в третий круг турнира в Брисбене

Анисимова обыграла Биррелл и вышла в третий круг турнира в Брисбене

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАманда Анисимова
Аманда Анисимова - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Аманда Анисимова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Американка Аманда Анисимова обыграла австралийку Кимберли Биррелл и вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу третьей ракетки мира Анисимовой. Биррелл занимает 106-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Длительность встречи составила 1 час 3 минуты.
В третьем круге Анисимова сыграет с украинкой Мартой Костюк (26).
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Brisbane International
07 января 2026 • начало в 11:40
Завершен
Кимберли Биррелл
0 : 21:63:6
Аманда Анисимова
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортАманда АнисимоваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    08.01 03:00
    Вашингтон
    Даллас
  • Хоккей
    08.01 03:30
    Монреаль
    Калгари
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Чикаго
    Сент-Луис
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Юта
    Оттава
  • Хоккей
    08.01 06:30
    Лос-Анджелес
    Сан-Хосе
  • Теннис
    08.01 05:30
    К. Мухова
    Е. Александрова
  • Теннис
    08.01 07:00
    А. Соснович
    Л. Самсонова
  • Теннис
    08.01 07:30
    Д. Шнайдер
    М. Киз
  • Теннис
    08.01 11:30
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
  • Теннис
    08.01 10:30
    М. Андреева
    Л. Носкова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала