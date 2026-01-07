https://ria.ru/20260107/anisimova-2066735857.html
Анисимова вышла в третий круг турнира в Брисбене
Американка Аманда Анисимова обыграла австралийку Кимберли Биррелл и вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
теннис
спорт
аманда анисимова
женская теннисная ассоциация (wta)
