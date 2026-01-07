https://ria.ru/20260107/andreeva-2066728492.html
Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Брисбене
Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Брисбене
Россиянка Мирра Андреева одержала победу над австралийкой Оливией Гадецки и вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене,... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
