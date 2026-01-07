Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
12:10 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/andreeva-2066728492.html
Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Брисбене
Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 07.01.2026
Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Брисбене
Россиянка Мирра Андреева одержала победу над австралийкой Оливией Гадецки и вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене,... РИА Новости Спорт, 07.01.2026
2026-01-07T12:10:00+03:00
2026-01-07T12:10:00+03:00
теннис
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
брисбен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872003_0:38:1080:646_1920x0_80_0_0_013c8f2db08e2b441b446cc2ecb759f4.jpg
https://ria.ru/20260103/safin-2066164090.html
брисбен
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872003_85:0:996:683_1920x0_80_0_0_df6e1d01d9544cee4263b7a20ea85524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta), брисбен
Теннис, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA), Брисбен
Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Брисбене

Мирра Андреева обыграла Гадецки и вышла в третий круг турнира в Брисбене

© Фото : Социальные сети Мирры АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева одержала победу над австралийкой Оливией Гадецки и вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:2 в пользу девятой ракетки мира Андреевой. Гадецки занимает 204-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 51 минуту.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Brisbane International
08 января 2026 • начало в 10:30
Матч не начался
Мирра Андреева
:
Линда Носкова
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем круге Андреева сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.
Марат Сафин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Петрова считает, что тренер Сафин подходит Рублеву
3 января, 11:31
 
ТеннисМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Брисбен
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    08.01 03:00
    Вашингтон
    Даллас
  • Хоккей
    08.01 03:30
    Монреаль
    Калгари
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Чикаго
    Сент-Луис
  • Хоккей
    08.01 05:30
    Юта
    Оттава
  • Хоккей
    08.01 06:30
    Лос-Анджелес
    Сан-Хосе
  • Теннис
    08.01 05:30
    К. Мухова
    Е. Александрова
  • Теннис
    08.01 07:00
    А. Соснович
    Л. Самсонова
  • Теннис
    08.01 07:30
    Д. Шнайдер
    М. Киз
  • Теннис
    08.01 11:30
    К. ХачановА. Рублев
    Т. АррибажеА. Оливетти
  • Теннис
    08.01 10:30
    М. Андреева
    Л. Носкова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала