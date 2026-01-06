Трусова создала канал в соцсетях для своего пятимесячного сына

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что создала Telegram-канал для своего пятимесячного сына.

На текущий момент на канал ребенка спортсменки подписано более 1700 человек. В профиле сына Трусовой указаны контакты PR-менеджера и почта для коммерческих предложений от рекламодателей.

"Сегодня Мише уже пять месяцев! Весь этот месяц Миша усердно тренировался вместе с нами: он учится ползать. Пока что у него хорошо получается ползти только назад, но он явно этим недоволен. Цели у него амбициозные. Если честно, в том, как быстро он растет, есть что-то грустное. Еще совсем недавно Миша впервые улыбнулся нам с Макаром, а сегодня уже самостоятельно записывает кружочки", - написала Трусова в своем Telegram-канале.

"Совсем скоро он сможет вести прямые репортажи с наших шоу. Тем более, сами шоу ему очень нравятся. Миша любит наблюдать за фигуристами и декорациями, но больше всего его внимание привлекает большой экран. И так как новых открытий и интересных событий у Миши в жизни становится так много, мы решили сделать ему свой собственный канал! Подписывайтесь, будет интересно", - добавила фигуристка.

Трусова и фигурист Макар Игнатов зарегистрировали свой брак 17 августа 2024 года во Дворце бракосочетания в Барвихе. 6 августа 2025 года у пары родился сын.