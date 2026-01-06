Рейтинг@Mail.ru
Трусова создала канал в соцсетях для своего пятимесячного сына
Фигурное катание
Фигурное катание
 
13:26 06.01.2026
Трусова создала канал в соцсетях для своего пятимесячного сына
Трусова создала канал в соцсетях для своего пятимесячного сына
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что создала Telegram-канал для своего пятимесячного сына. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что создала Telegram-канал для своего пятимесячного сына.
На текущий момент на канал ребенка спортсменки подписано более 1700 человек. В профиле сына Трусовой указаны контакты PR-менеджера и почта для коммерческих предложений от рекламодателей.
"Сегодня Мише уже пять месяцев! Весь этот месяц Миша усердно тренировался вместе с нами: он учится ползать. Пока что у него хорошо получается ползти только назад, но он явно этим недоволен. Цели у него амбициозные. Если честно, в том, как быстро он растет, есть что-то грустное. Еще совсем недавно Миша впервые улыбнулся нам с Макаром, а сегодня уже самостоятельно записывает кружочки", - написала Трусова в своем Telegram-канале.
"Совсем скоро он сможет вести прямые репортажи с наших шоу. Тем более, сами шоу ему очень нравятся. Миша любит наблюдать за фигуристами и декорациями, но больше всего его внимание привлекает большой экран. И так как новых открытий и интересных событий у Миши в жизни становится так много, мы решили сделать ему свой собственный канал! Подписывайтесь, будет интересно", - добавила фигуристка.
Трусова и фигурист Макар Игнатов зарегистрировали свой брак 17 августа 2024 года во Дворце бракосочетания в Барвихе. 6 августа 2025 года у пары родился сын.
Трусовой 21 год. Помимо серебра Олимпиады в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.
 
