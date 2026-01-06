https://ria.ru/20260106/trusova-2066607916.html
Трусова создала канал в соцсетях для своего пятимесячного сына
Трусова создала канал в соцсетях для своего пятимесячного сына - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Трусова создала канал в соцсетях для своего пятимесячного сына
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что создала Telegram-канал для своего пятимесячного сына. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T13:26:00+03:00
2026-01-06T13:26:00+03:00
2026-01-06T13:26:00+03:00
фигурное катание
барвиха
пекин
александра игнатова (трусова)
макар игнатов
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031216247_0:193:853:673_1920x0_80_0_0_2e4c54aa6ef002a31789541183576085.jpg
https://ria.ru/20251230/averbukh-2065586993.html
барвиха
пекин
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031216247_0:30:853:670_1920x0_80_0_0_100eef2a403535f0697608504cb0a555.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
барвиха, пекин, александра игнатова (трусова), макар игнатов, фигурное катание
Фигурное катание, Барвиха, Пекин, Александра Игнатова (Трусова), Макар Игнатов, фигурное катание
Трусова создала канал в соцсетях для своего пятимесячного сына
Фигуристка Трусова создала Telegram-канал для своего пятимесячного сына
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что создала Telegram-канал для своего пятимесячного сына.
На текущий момент на канал ребенка спортсменки подписано более 1700 человек. В профиле сына Трусовой указаны контакты PR-менеджера и почта для коммерческих предложений от рекламодателей.
"Сегодня Мише уже пять месяцев! Весь этот месяц Миша усердно тренировался вместе с нами: он учится ползать. Пока что у него хорошо получается ползти только назад, но он явно этим недоволен. Цели у него амбициозные. Если честно, в том, как быстро он растет, есть что-то грустное. Еще совсем недавно Миша впервые улыбнулся нам с Макаром, а сегодня уже самостоятельно записывает кружочки", - написала Трусова в своем Telegram-канале.
"Совсем скоро он сможет вести прямые репортажи с наших шоу. Тем более, сами шоу ему очень нравятся. Миша любит наблюдать за фигуристами и декорациями, но больше всего его внимание привлекает большой экран. И так как новых открытий и интересных событий у Миши в жизни становится так много, мы решили сделать ему свой собственный канал! Подписывайтесь, будет интересно", - добавила фигуристка.
Трусова и фигурист Макар Игнатов зарегистрировали свой брак 17 августа 2024 года во Дворце бракосочетания в Барвихе. 6 августа 2025 года у пары родился сын.
Трусовой 21 год. Помимо серебра Олимпиады в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.