Австралия и Чехия вышли в четвертьфинал United Cup
Сборная Австралии по теннису одержала победу над национальной командой Чехии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T15:35:00+03:00
спорт
австралия
чехия
сидней
united cup
австралия
чехия
сидней
Сборные Австралии и Чехии вышли в четвертьфинал United Cup
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сборная Австралии по теннису одержала победу над национальной командой Чехии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Противостояние группы D в Сиднее завершилось со счетом 2-1. В мужском одиночном разряде шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минаур обыграл Якуба Меншика (18) со счетом 6:4, 6:1. У женщин представительница Чехии Барбора Крейчикова (63) одолела Майю Джойнт (32) - 6:4, 6:1. В миксте австралийский дуэт Сторм Хантер и де Минаур обыграл Мириам Шкох и Далибора Сврчину со счетом 6:2, 6:3.
United Cup, Group D
United Cup, Group D
06 января 2026 • начало в 09:30
Завершен
Австралия2 : 1 Чехия
Сборная Австралии по итогам группового этапа заняла первое место в таблице группы и вышла в плей-офф. Второй стала команда Чехии, которая также сыграет в четвертьфинале. На последней, третьей строчке расположились норвежцы.
Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). В четвертьфинал уже квалифицировались победители пяти групп - команды США, Греции, Бельгии, Швейцарии и Австралии. В следующую стадию турнира также вышли сборные Аргентины и Чехии - как лучшие команды среди занявших второе место из каждого города.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.