Рейтинг@Mail.ru
Хоккейную арену в Милане могут не успеть достроить до ОИ, заявил Тардиф - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:50 06.01.2026 (обновлено: 14:54 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/olimpiada-2066619002.html
Хоккейную арену в Милане могут не успеть достроить до ОИ, заявил Тардиф
Хоккейную арену в Милане могут не успеть достроить до ОИ, заявил Тардиф - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Хоккейную арену в Милане могут не успеть достроить до ОИ, заявил Тардиф
Некоторые элементы стадиона для проведения хоккейного турнира могут не успеть достроить до начала зимних Олимпийских игр в Италии, сообщает Sportsnet со ссылкой РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T14:50:00+03:00
2026-01-06T14:54:00+03:00
хоккей
италия
милан
люк тардиф
гэри бэттмен
билл дэйли
международная федерация хоккея (iihf)
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764041514_66:0:1441:773_1920x0_80_0_0_c25fc4b0bb16b8de1c8db9379cdfec24.jpg
https://ria.ru/20251203/olimpiada-2059654530.html
италия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764041514_226:0:1355:847_1920x0_80_0_0_a4888f055b34011c89feab6e5765ea25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
италия, милан, люк тардиф, гэри бэттмен, билл дэйли, международная федерация хоккея (iihf), международный олимпийский комитет (мок), национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Италия, Милан, Люк Тардиф, Гэри Бэттмен, Билл Дэйли, Международная федерация хоккея (IIHF), Международный олимпийский комитет (МОК), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Хоккейную арену в Милане могут не успеть достроить до ОИ, заявил Тардиф

Элементы арены для хоккейного турнира в Милане могут не достроить до Олимпиады

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюк Тардиф
Люк Тардиф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люк Тардиф. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Некоторые элементы стадиона для проведения хоккейного турнира могут не успеть достроить до начала зимних Олимпийских игр в Италии, сообщает Sportsnet со ссылкой на слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа.
По словам Тардифа, отдельные элементы стадиона могут быть не полностью готовы к установленному сроку, при этом ледовая площадка, тренировочные территории и раздевалки будут построены к началу мужского хоккейного турнира. Как отмечается, IIHF не контролирует строительство, поскольку за это отвечает Международный олимпийский комитет (МОК) и местные организаторы.
«
"Это немного мало, - сказал Тардифф, говоря о вместимости стадиона, которая будет меньше ожидаемой и составит 11 800 зрителей. - Но это будет хорошая площадка для Олимпийских игр. Я уверен в качестве инфраструктуры".
Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли допустил отказ игроков от участия в Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда. Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен заявлял, что в лиге обеспокоены состоянием арены, где должны состояться матчи хоккейного турнира зимней Олимпиады. Поводом для заявления стали сообщения Associated Press о том, что строительство в Милане новой арены "Санта-Джулия", которая должна была вмещать 16 тысяч зрителей, отстает от графика.
Запланированные тестовые соревнования на стадионе были отменены, а позднее стало известно, что строительство арены завершится за три дня до старта турнира среди женских команд, который начнется 5 февраля, а мужской - 11-го. В 2023 году Бэттмен отмечал, что в контексте подготовки к грядущим Играм его больше всего волнует вопрос строительства арен, а также выражал сомнения в своевременном начале строительства объектов.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды не были допущены до хоккейных турниров зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Хоккейное поле - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпиаду, если не выполнят ее условие
3 декабря 2025, 23:54
 
ХоккейИталияМиланЛюк ТардифГэри БэттменБилл ДэйлиМеждународная федерация хоккея (IIHF)Международный олимпийский комитет (МОК)Национальная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Анахайм
    7
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Рейнджерс
    Юта
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Детройт
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала