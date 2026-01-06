Хоккейную арену в Милане могут не успеть достроить до ОИ, заявил Тардиф

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Некоторые элементы стадиона для проведения хоккейного турнира могут не успеть достроить до начала зимних Олимпийских игр в Италии, сообщает Sportsnet со ссылкой на слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа.
По словам Тардифа, отдельные элементы стадиона могут быть не полностью готовы к установленному сроку, при этом ледовая площадка, тренировочные территории и раздевалки будут построены к началу мужского хоккейного турнира. Как отмечается, IIHF не контролирует строительство, поскольку за это отвечает Международный олимпийский комитет (МОК) и местные организаторы.
"Это немного мало, - сказал Тардифф, говоря о вместимости стадиона, которая будет меньше ожидаемой и составит 11 800 зрителей. - Но это будет хорошая площадка для Олимпийских игр. Я уверен в качестве инфраструктуры".
Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли допустил отказ игроков от участия в Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда. Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен заявлял, что в лиге обеспокоены состоянием арены, где должны состояться матчи хоккейного турнира зимней Олимпиады. Поводом для заявления стали сообщения Associated Press о том, что строительство в Милане новой арены "Санта-Джулия", которая должна была вмещать 16 тысяч зрителей, отстает от графика.
Запланированные тестовые соревнования на стадионе были отменены, а позднее стало известно, что строительство арены завершится за три дня до старта турнира среди женских команд, который начнется 5 февраля, а мужской - 11-го. В 2023 году Бэттмен отмечал, что в контексте подготовки к грядущим Играм его больше всего волнует вопрос строительства арен, а также выражал сомнения в своевременном начале строительства объектов.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды не были допущены до хоккейных турниров зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
