Хоккейную арену в Милане могут не успеть достроить до ОИ, заявил Тардиф

"Это немного мало, - сказал Тардифф, говоря о вместимости стадиона, которая будет меньше ожидаемой и составит 11 800 зрителей. - Но это будет хорошая площадка для Олимпийских игр. Я уверен в качестве инфраструктуры".

Запланированные тестовые соревнования на стадионе были отменены, а позднее стало известно, что строительство арены завершится за три дня до старта турнира среди женских команд, который начнется 5 февраля, а мужской - 11-го. В 2023 году Бэттмен отмечал, что в контексте подготовки к грядущим Играм его больше всего волнует вопрос строительства арен, а также выражал сомнения в своевременном начале строительства объектов.