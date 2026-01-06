Рейтинг@Mail.ru
Дубль Осимхена помог нигерийцам пробиться в четвертьфинал Кубка Африки
Футбол
 
00:02 06.01.2026
Дубль Осимхена помог нигерийцам пробиться в четвертьфинал Кубка Африки
Дубль Осимхена помог нигерийцам пробиться в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Нигерии по футболу с разгромным счетом обыграла команду Мозамбика в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, который проходит в Марокко. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
спорт, виктор осимхен, адемола лукман, кубок африканских наций
Футбол, Спорт, Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Кубок африканских наций
Дубль Осимхена помог нигерийцам пробиться в четвертьфинал Кубка Африки

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сборная Нигерии по футболу с разгромным счетом обыграла команду Мозамбика в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.
Встреча в Фесе завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Виктор Осимхен (25-я, 47-я минуты), также голы забили Адемола Лукман (20) и Акор Адамс (75).
В четвертьфинале нигерийцы сыграют с победителем матча между сборными Алжира и ДР Конго.
В другом матче 1/8 финала сборная Египта благодаря двум голам в дополнительное время обыграла команду Бенина - 3:1.
Кубок африканских наций стартовал 21 декабря и завершится 18 января. Действующим чемпионом является сборная Кот-д'Ивуара.
Защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол в матче АПЛ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Йошко Гвардиолу предстоит операция из-за перелома ноги
