Дубль Осимхена помог нигерийцам пробиться в четвертьфинал Кубка Африки
Дубль Осимхена помог нигерийцам пробиться в четвертьфинал Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Дубль Осимхена помог нигерийцам пробиться в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Нигерии по футболу с разгромным счетом обыграла команду Мозамбика в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, который проходит в Марокко. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Дубль Осимхена помог нигерийцам пробиться в четвертьфинал Кубка Африки
Сборные Нигерии и Египта вышли в 1/4 финала Кубка Африки