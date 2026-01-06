НБА назвала лучших игроков 11-й недели

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Дени Авдия из "Портленд Трэйл Блэйзерс" и Тайриз Макси из "Филадельфии Севенти Сиксерс" признаны лучшими игроками 11-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети X.

Авдия помог "Трэйл Блэйзерс" выиграть три матча из четырех, в среднем набирая 26,8 очка, 8,3 подбора и 9,8 передачи за встречу. Израильтянин признан лучшим игроком Западной конференции.