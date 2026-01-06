https://ria.ru/20260106/nba-2066546048.html
НБА назвала лучших игроков 11-й недели
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Дени Авдия из "Портленд Трэйл Блэйзерс" и Тайриз Макси из "Филадельфии Севенти Сиксерс" признаны лучшими игроками 11-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети X.
Авдия помог "Трэйл Блэйзерс" выиграть три матча из четырех, в среднем набирая 26,8 очка, 8,3 подбора и 9,8 передачи за встречу. Израильтянин признан лучшим игроком Западной конференции.
"Севенти Сиксерс" вместе с Макси выиграли все три матча, в среднем на его счету было 34,7 очка, 6,7 подбора и 8,7 передачи. Американец стал лучшим игроком Востока.