Малкин надеется вернуться в "Питтсбург" на этой неделе

«

"Это лучшее ощущение, так получаешь больше удовольствия, чем когда катаешься один. Хороший день для меня. Было немного трудно, но я счастлив быть снова с командой. Завтра будет еще одна тренировка, надеюсь вернуться на этой неделе. Надо немного поиграть, вернуть уверенность. Я не первый раз возвращаюсь после травмы, играю за клуб 20 лет и знаю, каково это", - заявил после тренировки Малкин, слова которого приводит журналистка Мишель Кречиоло в соцсети Х.