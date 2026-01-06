Рейтинг@Mail.ru
Малкин надеется вернуться в "Питтсбург" на этой неделе - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:29 06.01.2026 (обновлено: 23:45 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/malkin-2066669029.html
Малкин надеется вернуться в "Питтсбург" на этой неделе
Малкин надеется вернуться в "Питтсбург" на этой неделе - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Малкин надеется вернуться в "Питтсбург" на этой неделе
Российский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заявил, что надеется на текущей неделе сыграть за команду после травмы. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T22:29:00+03:00
2026-01-06T23:45:00+03:00
хоккей
спорт
евгений малкин
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776521806_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5f6bf423b8cb4f051b56d5e604e5a4e2.jpg
https://ria.ru/20260102/malkin-2066108282.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776521806_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_dd5eb37f14c839616e7cdc9f60de4f6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений малкин, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Малкин надеется вернуться в "Питтсбург" на этой неделе

Хоккеист "Питтсбурга" Малкин надеется вернуться к игре на этой неделе

© Фото : Twitter Pittsburgh PenguinsЕвгений Малкин
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Twitter Pittsburgh Penguins
Евгений Малкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заявил, что надеется на текущей неделе сыграть за команду после травмы.
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных 9 декабря. Во вторник он впервые тренировался в общей группе без ограничений.
«
"Это лучшее ощущение, так получаешь больше удовольствия, чем когда катаешься один. Хороший день для меня. Было немного трудно, но я счастлив быть снова с командой. Завтра будет еще одна тренировка, надеюсь вернуться на этой неделе. Надо немного поиграть, вернуть уверенность. Я не первый раз возвращаюсь после травмы, играю за клуб 20 лет и знаю, каково это", - заявил после тренировки Малкин, слова которого приводит журналистка Мишель Кречиоло в соцсети Х.
"Питтсбург" 8 января примет "Нью-Джерси Девилз", 10 января - "Калгари Кэнакс", 11 января клуб сыграет на выезде с "Бостон Брюинз".
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за "Питтсбург" 26 матчей и набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Контракт Малкина истекает летом 2026 года.
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Малкин возобновил тренировки с командой
2 января, 20:36
 
ХоккейСпортЕвгений МалкинПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Анахайм
    7
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Рейнджерс
    Юта
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Детройт
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала