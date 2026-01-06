Малкин надеется вернуться в "Питтсбург" на этой неделе

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заявил, что надеется на текущей неделе сыграть за команду после травмы.
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных 9 декабря. Во вторник он впервые тренировался в общей группе без ограничений.
"Это лучшее ощущение, так получаешь больше удовольствия, чем когда катаешься один. Хороший день для меня. Было немного трудно, но я счастлив быть снова с командой. Завтра будет еще одна тренировка, надеюсь вернуться на этой неделе. Надо немного поиграть, вернуть уверенность. Я не первый раз возвращаюсь после травмы, играю за клуб 20 лет и знаю, каково это", - заявил после тренировки Малкин, слова которого приводит журналистка Мишель Кречиоло в соцсети Х.
"Питтсбург" 8 января примет "Нью-Джерси Девилз", 10 января - "Калгари Кэнакс", 11 января клуб сыграет на выезде с "Бостон Брюинз".
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за "Питтсбург" 26 матчей и набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Контракт Малкина истекает летом 2026 года.
