https://ria.ru/20260106/malkin-2066658688.html
Малкин вернулся к полноценным тренировкам с "Питтсбургом"
Малкин вернулся к полноценным тренировкам с "Питтсбургом" - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Малкин вернулся к полноценным тренировкам с "Питтсбургом"
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин приступил к полноценным тренировкам с командой, сообщает журналистка... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T20:05:00+03:00
2026-01-06T20:05:00+03:00
2026-01-06T23:43:00+03:00
хоккей
евгений малкин
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923797684_0:0:1522:856_1920x0_80_0_0_6993f6fd338139521cc96e891381f0d5.jpg
https://ria.ru/20260106/nkhl-2066597942.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923797684_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_1b0f2ecfb55dfe0cbffd35fe32992e49.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений малкин, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл), спорт
Хоккей, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт
Малкин вернулся к полноценным тренировкам с "Питтсбургом"
Хоккеист "Питтсбурга" Малкин вернулся к полноценным тренировкам с командой