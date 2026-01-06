Рейтинг@Mail.ru
20:05 06.01.2026 (обновлено: 23:43 06.01.2026)
Малкин вернулся к полноценным тренировкам с "Питтсбургом"
Малкин вернулся к полноценным тренировкам с "Питтсбургом"
евгений малкин, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл), спорт
Хоккей, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт
© Фото : nhl.com/penguinsРоссийский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин приступил к полноценным тренировкам с командой, сообщает журналистка Мишель Кречиоло в соцсети Х.
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных 9 декабря. Россиянин пропустил 15 матчей регулярного чемпионата.
В пятницу россиянин впервые принял участие в командной тренировке и вышел на лед в бесконтактном джерси. Во вторник он провел занятие в общей группе. Ближайший матч команда проведет 8 января дома против "Нью-Джерси Девилз".
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за "Питтсбург" 26 матчей и набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Контракт Малкина истекает летом 2026 года.
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Двоих россиян включили в пятерку претендентов на "Колдер Трофи"
ХоккейЕвгений МалкинПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Спорт
 
