Мама лыжника Коростелева призвала сделать выводы по итогам "Тур де Ски"

С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере мама лыжника Савелия Коростелева Наталья рассказала РИА Новости, что ее сыну нужно сделать работу над ошибками по итогам "Тур де Ски", после чего он сможет бороться за медали Олимпиады в Италии.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в масс-старте свободным стилем в рамках "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия) и стал восьмым в общем зачете многодневки.
«
"Конечно, радовались даже четвертому месту на горе, но с горечью, что не удалось удержать бронзу. Это этап Кубка мира, нужно сделать выводы, поверив и проверив свои силы, сделать работу над ошибками, и вполне возможно бороться за медаль на Олимпиаде", - сказала Коростелева.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.
