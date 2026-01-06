Рейтинг@Mail.ru
Мама лыжника Коростелева призвала сделать выводы по итогам "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
11:10 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/korostelev-2066586514.html
Мама лыжника Коростелева призвала сделать выводы по итогам "Тур де Ски"
Мама лыжника Коростелева призвала сделать выводы по итогам "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Мама лыжника Коростелева призвала сделать выводы по итогам "Тур де Ски"
Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере мама лыжника Савелия Коростелева Наталья рассказала РИА Новости, что ее сыну нужно сделать работу над ошибками по итогам... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T11:10:00+03:00
2026-01-06T11:10:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
ванкувер
дарья непряева
спортивный арбитражный суд (cas)
савелий коростелев
наталья коростелева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066401030_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a0c4d55ae85f8c1b6ec77fa3cf17c8d9.jpg
https://ria.ru/20260105/korostelev-2066436666.html
италия
ванкувер
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066401030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac244c49b9f80a029d354d838d9215ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, ванкувер, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas), савелий коростелев, наталья коростелева, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Ванкувер, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS), Савелий Коростелев, Наталья Коростелева, Зимние Олимпийские игры 2026
Мама лыжника Коростелева призвала сделать выводы по итогам "Тур де Ски"

Мать лыжника Коростелева заявила, что он может бороться за медали Олимпиады

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере мама лыжника Савелия Коростелева Наталья рассказала РИА Новости, что ее сыну нужно сделать работу над ошибками по итогам "Тур де Ски", после чего он сможет бороться за медали Олимпиады в Италии.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в масс-старте свободным стилем в рамках "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия) и стал восьмым в общем зачете многодневки.
«
"Конечно, радовались даже четвертому месту на горе, но с горечью, что не удалось удержать бронзу. Это этап Кубка мира, нужно сделать выводы, поверив и проверив свои силы, сделать работу над ошибками, и вполне возможно бороться за медаль на Олимпиаде", - сказала Коростелева.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.
Российский лыжник Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Коростелев оценил свои шансы на олимпийскую медаль
5 января, 08:48
 
Лыжные гонкиСпортИталияВанкуверДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Савелий КоростелевНаталья КоростелеваЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Анахайм
    7
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Рейнджерс
    Юта
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Детройт
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала