Главный тренер "Рейнджерс" прокомментировал травму Шестеркина

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Майк Салливан заявил, что команде будет сложно заменить выбывшего из-за травмы российского голкипера Игоря Шестеркина.
Во вторник "Рейнджерс" в овертайме уступили "Юте Маммот" со счетом 2:3. На 13-й минуте матча немецкий форвард "Юты" Джей Джей Петерка столкнулся с Шестеркиным. Вратарь упал и резко схватился за ногу. Шестеркин покинул площадку в сопровождении врача и российского защитника "Рейнджерс" Владислава Гаврикова и не мог наступить на левую ногу.
06 января 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
28:29 • Алексис Лафренье
36:36 • Винсент Трочек
32:38 • Дилан Гюнтер
(Йэн Коул)
46:15 • Майкл Карконе
61:06 • Шон Дурци
"Надеюсь, это не слишком серьезно. Будут проведены дополнительные тесты, но сейчас он все еще находится на обследовании", - добавил тренер.
Шестеркину 30 лет. В сезоне-2025/26 он принял участие в 34 матчах, одержал 17 побед и до встречи с "Ютой" имел в своем активе 91,2% отраженных бросков. Россиянин выступает в НХЛ с 2019 года. Он стал обладателем награды "Везина Трофи" по итогам сезона-2021/22.
