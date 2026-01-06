Рейтинг@Mail.ru
Главный тренер "Рейнджерс" прокомментировал травму Шестеркина
Хоккей
 
11:15 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/khokkey-2066587268.html
Главный тренер "Рейнджерс" прокомментировал травму Шестеркина
Главный тренер "Рейнджерс" прокомментировал травму Шестеркина - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Главный тренер "Рейнджерс" прокомментировал травму Шестеркина
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Майк Салливан заявил, что команде будет сложно заменить выбывшего из-за травмы... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T11:15:00+03:00
2026-01-06T11:15:00+03:00
хоккей
спорт
майк салливан
игорь шестеркин
владислав гавриков
нью-йорк рейнджерс
юта маммот
национальная хоккейная лига (нхл)
Главный тренер "Рейнджерс" прокомментировал травму Шестеркина

Салливан: "Рейнджерс" будет сложно заменить выбывшего из-за травмы Шестеркина

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Майк Салливан заявил, что команде будет сложно заменить выбывшего из-за травмы российского голкипера Игоря Шестеркина.
Во вторник "Рейнджерс" в овертайме уступили "Юте Маммот" со счетом 2:3. На 13-й минуте матча немецкий форвард "Юты" Джей Джей Петерка столкнулся с Шестеркиным. Вратарь упал и резко схватился за ногу. Шестеркин покинул площадку в сопровождении врача и российского защитника "Рейнджерс" Владислава Гаврикова и не мог наступить на левую ногу.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 января 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Рейнджерс
2 : 3
Юта
28:29 • Алексис Лафренье
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
36:36 • Винсент Трочек
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
32:38 • Дилан Гюнтер
(Йэн Коул)
46:15 • Майкл Карконе
(Джон Марино)
61:06 • Шон Дурци
(Ник Шмальц, Лоусон Краус)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Есть игроки, которые движут командой, и он один из них для нас. Он элитный игрок на своей позиции. Я думаю, он один из лучших в лиге. Когда теряешь такого игрока на длительный срок, заменить его очень сложно", - приводятся слова Салливана на сайте НХЛ.
"Надеюсь, это не слишком серьезно. Будут проведены дополнительные тесты, но сейчас он все еще находится на обследовании", - добавил тренер.
Шестеркину 30 лет. В сезоне-2025/26 он принял участие в 34 матчах, одержал 17 побед и до встречи с "Ютой" имел в своем активе 91,2% отраженных бросков. Россиянин выступает в НХЛ с 2019 года. Он стал обладателем награды "Везина Трофи" по итогам сезона-2021/22.
Хоккей
 
