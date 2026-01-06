Главный тренер "Рейнджерс" прокомментировал травму Шестеркина

"Надеюсь, это не слишком серьезно. Будут проведены дополнительные тесты, но сейчас он все еще находится на обследовании", - добавил тренер.

Шестеркину 30 лет. В сезоне-2025/26 он принял участие в 34 матчах, одержал 17 побед и до встречи с "Ютой" имел в своем активе 91,2% отраженных бросков. Россиянин выступает в НХЛ с 2019 года. Он стал обладателем награды "Везина Трофи" по итогам сезона-2021/22.