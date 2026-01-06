МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Чехии в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который состоялся в США.

Встреча прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась победой шведской сборной со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). В составе шведов шайбы забросили Каспер Юстовора (15-я минута), Виктор Эклунд (30), Саша Бумедьенн (44) и Ивар Штенберг (60). У чехов голами отметились Адам Иржичек (58) и Матей Кубиэса (60).

Сборная Швеции стала победителем молодежного чемпионата мира впервые с 2012 года и третий раз в истории завоевала золотые медали турнира.