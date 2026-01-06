https://ria.ru/20260106/khokkey-2066567399.html
Сборная Швеции стала победителем молодежного чемпионата мира
Сборная Швеции стала победителем молодежного чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Сборная Швеции стала победителем молодежного чемпионата мира
Сборная Швеции обыграла команду Чехии в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который состоялся в США. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T06:57:00+03:00
2026-01-06T06:57:00+03:00
2026-01-06T06:57:00+03:00
хоккей
молодежный чемпионат мира по хоккею
международная федерация хоккея (iihf)
швеция
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066566277_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_e85de29bb4843308a0d5d33b864b5ae6.jpg
https://ria.ru/20260106/khokkey-2066554638.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066566277_53:0:1500:1085_1920x0_80_0_0_b2646a726ce83368fabea201ba2919a2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молодежный чемпионат мира по хоккею, международная федерация хоккея (iihf), швеция, чехия
Хоккей, Молодежный чемпионат мира по хоккею, Международная федерация хоккея (IIHF), Швеция, Чехия
Сборная Швеции стала победителем молодежного чемпионата мира
Сборная Швеции стала чемпионом молодежного чемпионата мира по хоккею
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Чехии в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который состоялся в США.
Встреча прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась победой шведской сборной со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). В составе шведов шайбы забросили Каспер Юстовора (15-я минута), Виктор Эклунд (30), Саша Бумедьенн (44) и Ивар Штенберг (60). У чехов голами отметились Адам Иржичек (58) и Матей Кубиэса (60).
Сборная Швеции стала победителем молодежного чемпионата мира впервые с 2012 года и третий раз в истории завоевала золотые медали турнира.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.