Сборная Швеции стала победителем молодежного чемпионата мира
Хоккей
 
06.01.2026
Сборная Швеции стала победителем молодежного чемпионата мира
Сборная Швеции стала победителем молодежного чемпионата мира
Сборная Швеции обыграла команду Чехии в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который состоялся в США. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Сборная Швеции стала победителем молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Чехии в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который состоялся в США.
Встреча прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась победой шведской сборной со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). В составе шведов шайбы забросили Каспер Юстовора (15-я минута), Виктор Эклунд (30), Саша Бумедьенн (44) и Ивар Штенберг (60). У чехов голами отметились Адам Иржичек (58) и Матей Кубиэса (60).
Сборная Швеции стала победителем молодежного чемпионата мира впервые с 2012 года и третий раз в истории завоевала золотые медали турнира.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
