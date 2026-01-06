"Рейнджерс" проиграли "Юте", Шестеркин не доиграл матч из-за травмы

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Юте Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0). В составе "Юты" шайбы в основное время матча забросили Дилан Гюнтер (33-я минута) и Майкл Каркон (47). Автором победного гола в овертайме стал Шон Дурзи (62). У хозяев площадки отличились Алексис Лафренье (29) и Винсент Трочек (37).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков нанес четыре броска в створ ворот, заблокировал два броска и применил один силовой прием. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин получил травму нижней части тела на 13-й встречи и не смог продолжить игру.