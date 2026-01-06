Рейтинг@Mail.ru
"Рейнджерс" проиграли "Юте", Шестеркин не доиграл матч из-за травмы - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Хоккей
 
06:11 06.01.2026
"Рейнджерс" проиграли "Юте", Шестеркин не доиграл матч из-за травмы
"Рейнджерс" проиграли "Юте", Шестеркин не доиграл матч из-за травмы
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Юте Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.01.2026
"Рейнджерс" проиграли "Юте", Шестеркин не доиграл матч из-за травмы

"Рейнджерс" проиграли "Юте" в НХЛ, Шестеркин не доиграл матч из-за травмы

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Юте Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 января 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Рейнджерс
2 : 3
Юта
28:29 • Алексис Лафренье
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
36:36 • Винсент Трочек
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
32:38 • Дилан Гюнтер
(Йэн Коул)
46:15 • Майкл Карконе
(Джон Марино)
61:06 • Шон Дурци
(Ник Шмальц, Лоусон Краус)
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0). В составе "Юты" шайбы в основное время матча забросили Дилан Гюнтер (33-я минута) и Майкл Каркон (47). Автором победного гола в овертайме стал Шон Дурзи (62). У хозяев площадки отличились Алексис Лафренье (29) и Винсент Трочек (37).
Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков нанес четыре броска в створ ворот, заблокировал два броска и применил один силовой прием. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин получил травму нижней части тела на 13-й встречи и не смог продолжить игру.
Защитник "Юты" Михаил Сергачев один раз бросил в створ и заблокировал один бросок. Нападающий "Маммот" Даниил Бут очков не набрал.
Игорь Шестеркин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
