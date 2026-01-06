Шестеркин получил травму в матче НХЛ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты Маммот".
06 января 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
28:29 • Алексис Лафренье
36:36 • Винсент Трочек
32:38 • Дилан Гюнтер
(Йэн Коул)
46:15 • Майкл Карконе
61:06 • Шон Дурци
Встреча проходит в Нью-Йорке. На 13-й минуте матча немецкий форвард "Юты" Джей Джей Петерка столкнулся с Шестеркиным. Российский голкипер упал и резко схватился за ногу. Шестеркин покинул площадку в сопровождении врача и российского защитника "Рейнджерс" Владислава Гаврикова и не мог наступить на левую ногу. Вместо него в игру вступил Джонатан Куик.
Шестеркину 30 лет. В сезоне-2025/26 он принял участие в 34 матчах, одержал 17 побед и до встречи с "Ютой" имел в своем активе 91,2% отраженных бросков. Россиянин выступает в НХЛ с 2019 года. Он стал обладателем "Везина Трофи" по итогам сезона-2021/22.