Шестеркин получил травму в матче НХЛ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты Маммот".

Встреча проходит в Нью-Йорке. На 13-й минуте матча немецкий форвард "Юты" Джей Джей Петерка столкнулся с Шестеркиным. Российский голкипер упал и резко схватился за ногу. Шестеркин покинул площадку в сопровождении врача и российского защитника "Рейнджерс" Владислава Гаврикова и не мог наступить на левую ногу. Вместо него в игру вступил Джонатан Куик.