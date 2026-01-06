Рейтинг@Mail.ru
Шестеркин получил травму в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
04:07 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/khokkey-2066557213.html
Шестеркин получил травму в матче НХЛ
Шестеркин получил травму в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Шестеркин получил травму в матче НХЛ
Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T04:07:00+03:00
2026-01-06T04:07:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк рейнджерс
игорь шестеркин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066556950_0:224:2962:1891_1920x0_80_0_0_aeae5ae009d96bb10f6e75f1449abe34.jpg
https://ria.ru/20260103/khokkey-2066139881.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066556950_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_1c7b7d0fa01da62126b33465f482fe86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс, игорь шестеркин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс, Игорь Шестеркин
Шестеркин получил травму в матче НХЛ

Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин получил травму в матче НХЛ против "Юты"

© Getty Images / Bruce BennettИгорь Шестеркин
Игорь Шестеркин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Getty Images / Bruce Bennett
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты Маммот".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 января 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Рейнджерс
2 : 3
Юта
28:29 • Алексис Лафренье
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
36:36 • Винсент Трочек
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
32:38 • Дилан Гюнтер
(Йэн Коул)
46:15 • Майкл Карконе
(Джон Марино)
61:06 • Шон Дурци
(Ник Шмальц, Лоусон Краус)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча проходит в Нью-Йорке. На 13-й минуте матча немецкий форвард "Юты" Джей Джей Петерка столкнулся с Шестеркиным. Российский голкипер упал и резко схватился за ногу. Шестеркин покинул площадку в сопровождении врача и российского защитника "Рейнджерс" Владислава Гаврикова и не мог наступить на левую ногу. Вместо него в игру вступил Джонатан Куик.
Шестеркину 30 лет. В сезоне-2025/26 он принял участие в 34 матчах, одержал 17 побед и до встречи с "Ютой" имел в своем активе 91,2% отраженных бросков. Россиянин выступает в НХЛ с 2019 года. Он стал обладателем "Везина Трофи" по итогам сезона-2021/22.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Такого рекорда нет даже у Овечкина. Панарин разбил лучший клуб Америки!
3 января, 09:00
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Йорк РейнджерсИгорь Шестеркин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Анахайм
    7
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Рейнджерс
    Юта
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Детройт
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала