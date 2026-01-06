Рейтинг@Mail.ru
Хоккеиста "Локомотива" вызвали в сборную Словакии на Олимпийские игры
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:44 06.01.2026
Хоккеиста "Локомотива" вызвали в сборную Словакии на Олимпийские игры
Хоккеиста "Локомотива" вызвали в сборную Словакии на Олимпийские игры - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Хоккеиста "Локомотива" вызвали в сборную Словакии на Олимпийские игры
Защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат попал в заявку сборной Словакии на Олимпийские игры 2026 года, сообщил главный тренер клуба Континентальной... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
хоккей
мартин гернат
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
мартин гернат , локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Мартин Гернат , Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хоккеиста "Локомотива" вызвали в сборную Словакии на Олимпийские игры

Хоккеист "Локомотива" Гернат вызван в сборную Словакии на Олимпийские игры

Мартин Гернат
Мартин Гернат - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : ХК "Локомотив"
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат попал в заявку сборной Словакии на Олимпийские игры 2026 года, сообщил главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Боб Хартли.
Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.
«
"Да, его вызвали, он поедет на Олимпиаду", - сказал Хартли на пресс-конференции, видео которой опубликовано на странице магнитогорского "Металлурга" в соцсети "ВКонтакте" .
Гернат выступает за "Локомотив" с 2023 года. На счету 32-летнего словака в текущем сезоне 25 очков (9 голов + 16 передач) в 43 матчах.
ХоккейМартин ГернатЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
