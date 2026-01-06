Рейтинг@Mail.ru
Сборная России обыграла команду Китая в рамках Кубка дружбы по гандболу
19:23 06.01.2026
Сборная России обыграла команду Китая в рамках Кубка дружбы по гандболу
2026
гандбол, спорт
Гандбол, Спорт
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сборная России одержала победу над командой Китая в матче Кубка дружбы по гандболу среди мужских команд.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 40:20.
В другом матче сборная Белоруссии обыграла вторую команду России - 36:22.
В среду состоятся матчи Россия - Белоруссия и Россия-2 - Китай.
Анна Вяхирева (с мячом) - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Норвегии отказались начать процесс возвращения России в мировой гандбол
26 декабря 2025, 14:23
 
