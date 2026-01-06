"Если кричать "Меня убивают", никто не поможет": Двали – о драке и Хабибе

В августе 2024 года в СМИ разлетелась ужасающая новость, что чемпион России и Европы Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мужчину, которого избивала толпа в Феодосии. Несколько сложных операций, длительное восстановление, после которых 25-летний боксер смог вернуться к привычной жизни. В интервью РИА Новости Двали рассказал, что заставило его выйти из дома после месяца затворничества, есть ли наказание для нападавших, которое его удовлетворило бы, и какую роль в его жизнь сыграла жена.

"Через бога ищу ответы на вопросы"

- Прошло больше года с момента инцидента в Крыму. Если отмотать время назад, вы бы изменили что-то в вашей жизни?

- Я сделал то, что должен был. Конечно, со спортивной точки зрения, можно сказать, что нужно было поступить по-другому, но воспитание не позволило мне действовать иначе.

- Сожалений нет?

- Сейчас не так тяжело, как было до этого. Есть сожаление о каких-то упущенных возможностях в спортивной карьере, но нет никакого сожаления о том поступке.

- Когда драка только произошла, понимали, насколько все серьезно?

- У нас не было такого настроя, но все произошло очень быстро. Поскольку у меня не было опыта уличной драки, не знал, к чему это может привести.

- Какие были первые мысли, когда оказались в больнице?

- Подумал, что глаз просто заплыл и не видит. Боксеры поймут, о чем я говорю. Потом приехали в больницу, меня направили в другую, в Симферополь. Там провели обследование и сказали, что глаза не будет. Первая реакция - шок. Ступор и непонимание, как такое возможно. В моменте мир просто перевернулся.

- Говорят, что стадия осознания всегда намного тяжелее.

- Да, самое тяжелое - принять случившееся. Первые четыре дня, первый месяц, три и год - это все разные стадии.

- Задавали вопрос, почему это все случилось со мной?

- Очень много раз, пытался найти какие-то ответы.

- Нашли?

- Нет. Только бог знает, для чего это все дано. Значит, в тот момент должен был быть там и так должно было случиться.

- Часто после подобных потрясений снятся кошмары. У вас такое было?

- Нет, просто были нескончаемые мысли. Постоянно был в себе, думал о жизни. Только загонялся. В первые месяцы вообще не выходил из дома, только в больницу. Состояние было тяжелое, не хотел ни с кем общаться. Очень благодарен своим друзьям, близким и всей своей семье, что были рядом.

- Как родители проходили через это?

- Они тяжело это перенесли, переживали все на себе. Даже не знаю, что у них было внутри. Мы обсуждали ситуацию, но это личные разговоры, которые не хотелось бы выносить. Тяжело.

- В диалоге вы несколько раз упоминали бога. Стала ли ваша вера сильнее после этого случая?

- Всегда был верующим. После ситуации не было отречения от бога, ни в чем его не обвинял. Скорее, наоборот, стал искать через него ответы. Возможно, моментами вера стала сильнее. Мы предполагаем, Господь располагает.

"Мне не нужны лавры, я поступил по совести"

- Тот мужчина, за которого вы заступились, выходил с вами на связь?

- Нет. Его долго искали, нашли, но это уже дело следователей.

- Не обидно, что вас даже не поблагодарили?

- Я не для благодарности за него заступался. Если бы мне нужны были лавры, я бы, наверное, давно об этом заявил. Просто поступил по совести.

- Что можете посоветовать людям, если они видят уличную драку? Пройти мимо, позвать на помощь, вступиться самим?

- Делайте так, как велит ваше сердце. Но не хочется, чтобы порождалось безразличие. Как сказал один выдающийся ученый: "Безразличие мира приведет к хаосу". Хочется, чтобы люди помогали друг другу, чтобы не было такого, что, если человек упал, все прошли мимо и затоптали его. Каждый из нас может оказаться в этой ситуации. Часто происходят какие-то инциденты, в интернете все спрашивают: "А где были мужчины? Люди? Почему никто не помог?" Потому что все сидят и не высовываются из своих домов.

- Видите в этом проблему нашего поколения?

- К сожалению, это реальность. Знаете, меня все время поражало. В школе на уроках ОБЖ учили: если в подъезде или на улице на вас нападают, вы должны стучаться в двери и кричать "пожар", тогда люди выбегут. Если вы будете кричать: "Меня убивают", - никто не выйдет. Почему это так? Не должно быть такого безразличия.

- Те, кто на вас напал, пытались с вами связаться, извиниться?

- Нет.

- Есть ли такое наказание для них, которое вас удовлетворит?

- Слежу за их судьбой, но на все воля нашего законодательства. Жизнь покажет.

"За операции не заплатил ни рубля"

- Сколько операций вам еще потребуется?

- В данный момент было уже девять: семь из них на глаз, одна на нос, одна на кости. Делали пластическую операцию, косметику, так скажем. Весной остановились, потому что перепробовали все, что было можно. Уже был и за границей, и здесь пытался. Огромная благодарность НИИ имени Краснова, врачам Петрачкову Денису Валерьевичу и Юсефу Юсефу, которые приняли меня, сотворили чудо. Многие хирурги, порядка десяти, отказывались меня принимать. Говорили, что бесполезно. Но я все равно пытался и, слава богу, глаз сохранили. Несмотря на то, что пока все на стопе, надежды есть. Мы не унываем.

- Очевидно, что подобные операции стоят очень дорого. Вы оплачиваете их самостоятельно?

- Огромная благодарность Умару Назаровичу Кремлеву. Он действительно очень многое сделал для меня. Клиника имени Краснова также взяла на себя большую часть. Я им не платил ни рубля. Честно, невероятно благодарен всем, за то, что они так помогли.

- Была ли поддержка от других знаменитостей?

- Я был удивлен, сколько людей сплотилось вокруг моей беды. Это и руководитель федерации бокса Читы, и генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Александрович Беспутин, и много спортсменов: Марк Петровский , Роман Андреев, вся наша сборная. Знаю, что они открыли сбор, хотя я был против.

- Правда, что вы не оставляете надежду вернуться в спорт?

- Хочется вернуться. Я, можно сказать, в форме, только жду шанса выскочить на ринг. Только врачи скажут: "Зрение возвращается", - поехали. С радостью вернусь.

- У некоторых спортсменов происходят сложности с адаптацией к обычной жизни даже после осознанного завершения карьеры. У вас же все оборвалось неожиданно. Что вам помогло?

- Опять же родные и близкие. Не знаю, чтобы я без них делал. После всей ситуации стал проводить мастер-классы. На одном из мероприятий меня заметили и пригласили стать амбассадором "Здорового Отечества". Активно пропагандируем здоровый образ жизни, транслируем правильные ценности для молодого поколения, проводим различные заседания на спортивные темы, тренировки и зарядки. Благодаря таким проектам нахожу свое место в жизни.

- Находитесь в поиске себя?

- Мне нравится то, чем я занимаюсь, но пока не нашел то, что приносит мне такое же удовольствие, как бокс.

- Должность в федерации бокса не предлагали?

- Нет, но я особо и не искал. Есть один проект, который мы сейчас реализуем, как придет время, вы все увидите.

- Многие, кто прошли через сложные ситуации в жизни, становятся мотивационными коучами, пишут книги. Не думали об этом?

- Может быть, когда-нибудь напишу свои мемуары, как пришел к успеху (смеется). Но, наверное, через мастер-классы проходит своеобразный мотивационный коучинг, ведь мы рассказываем свою историю, как переживаем неудачи и победы.

- Вам хватает на жизнь?

- Скажу так: не голодаем. Конечно, всегда хочется больше. Но крыша под головой есть, есть что поесть, а дальше все будет зависеть от нас. Дай бог, улучшим свое материальное положение. Все будет нормально.

"Перед предложением волновался так сильно, что думал, лучше выйти на ринг"

- Ваша девушка, теперь уже жена, прошла весь этот путь с вами. Ваша любовь стала крепче?

- После этого мы и поженились. Хотя были планы сделать предложение у меня давно. Очень благодарен ей за то, что она всегда была рядом, всегда поддерживала. Благодаря этому мое отношение к жизни и к людям поменялось.

- Предложение руки и сердца стало для нее сюрпризом?

- Да, я все очень хитро спланировал, в этом мне помогло большое количество людей. В планах было сделать предложение на Бали, там красиво, романтично. Но затем решил придумать что-нибудь необычное и сделал это на ринге после боя нашего друга Алексея Папина . Она ни о чем не догадывалась до самого последнего момента.

- А вы волновались?

- Утром нет, но весь день был в суете, готовился. А когда к рингу подходил с большим букетом, ощутил такое волнение. Думал, лучше выйти отбоксировать. Ее еще на ринг не пускала охрана, но в итоге она поднялась, и я сделал предложение.

- Внутренне поменялись после того, как женились?

- Благодаря жене многое переосмыслил. По себе сужу: семейная жизнь меняет человека в лучшую сторону. По крайней мере, меня. Повзрослел.

- Какая у вас сейчас мечта?