Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко и Дегтярев рассказали о реализации программы "Земский тренер" - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 06.01.2026 (обновлено: 15:00 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/degtyarev-2066617435.html
Чернышенко и Дегтярев рассказали о реализации программы "Земский тренер"
Чернышенко и Дегтярев рассказали о реализации программы "Земский тренер" - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Чернышенко и Дегтярев рассказали о реализации программы "Земский тренер"
Реализация программы "Земский тренер" в 2026 году позволит привлечь 329 работников сферы физической культуры и спорта на работу в малые населенные пункты... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T14:35:00+03:00
2026-01-06T15:00:00+03:00
михаил дегтярев
дмитрий чернышенко
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039850251_0:96:2981:1773_1920x0_80_0_0_3e3cdbc4707ce0e43a08ed4648ba0aaa.jpg
https://ria.ru/20251209/trener-2060864476.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039850251_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_c8803688346af2d369940d800626faa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
михаил дегтярев, дмитрий чернышенко, олимпийский комитет россии (окр)
Михаил Дегтярев, Дмитрий Чернышенко, Олимпийский комитет России (ОКР)
Чернышенко и Дегтярев рассказали о реализации программы "Земский тренер"

Дегтярев: по программе "Земский тренер" в 2026 году привлекут 329 специалистов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Реализация программы "Земский тренер" в 2026 году позволит привлечь 329 работников сферы физической культуры и спорта на работу в малые населенные пункты страны, заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Целью программы "Земский тренер" является восполнение кадрового дефицита в сфере физической культуры и спорта в малых населенных пунктах страны за счет поощрительных выплат поучаствовавшим специалистам. Согласно данным Минспорта России, базовая потребность в специалистах составляет более 2 900 человек. Подписавшие контракт на работу в малых населенных пунктах ЦФО и ДФО работники физкультуры получили в общей сложности более 83 млн рублей.
«
"В общей сложности до конца 2028 года на реализацию программы в бюджете предусмотрено 2,73 млрд рублей. В 2026 году, по плану, это позволит привлечь на работу в малые населенные пункты 329 работников сферы физической культуры и спорта. Это означает, что в малые города и сельские территории придут новые специалисты, готовые работать с детьми и молодежью, развивать массовый спорт и систему подготовки будущих чемпионов - эти задачи перед нами ставит президент России Владимир Владимирович Путин. Мы ориентируемся на долгосрочный эффект, необходимость обеспечить устойчивую кадровую базу в регионах. Программа станет важным шагом в укреплении спортивного потенциала страны", - цитирует Дегтярева пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Программа "Земский тренер" стартовала по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. В 2025 году она реализовывалась в пилотном режиме в Центральном и Дальневосточном федеральных округах, - отметил Чернышенко. - Теперь в 26 регионах на свободные вакансии пришли тренеры, которые будут вовлекать ребят в регулярные занятия спортом и готовить их к соревнованиям. Единовременная выплата участникам программы составляет от 1 до 2 млн рублей в зависимости от региона. С 2026 года "Земский тренер" начнет работать практически во всех субъектах России".
Участниками программы "Земский тренер" могут стать граждане России с высшим или средним профессиональным образованием, которые заключили трудовой договор на полную ставку с организацией физической культуры и спорта и обязались проработать на новом месте не менее пяти лет.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Комплексную систему поддержки тренеров выстроят в Тверской области
9 декабря 2025, 16:15
 
Михаил ДегтяревДмитрий ЧернышенкоОлимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Анахайм
    7
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Рейнджерс
    Юта
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Детройт
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала