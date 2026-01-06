Чернышенко и Дегтярев рассказали о реализации программы "Земский тренер"

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Реализация программы "Земский тренер" в 2026 году позволит привлечь 329 работников сферы физической культуры и спорта на работу в малые населенные пункты страны, заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Целью программы "Земский тренер" является восполнение кадрового дефицита в сфере физической культуры и спорта в малых населенных пунктах страны за счет поощрительных выплат поучаствовавшим специалистам. Согласно данным Минспорта России, базовая потребность в специалистах составляет более 2 900 человек. Подписавшие контракт на работу в малых населенных пунктах ЦФО и ДФО работники физкультуры получили в общей сложности более 83 млн рублей.

« "В общей сложности до конца 2028 года на реализацию программы в бюджете предусмотрено 2,73 млрд рублей. В 2026 году, по плану, это позволит привлечь на работу в малые населенные пункты 329 работников сферы физической культуры и спорта. Это означает, что в малые города и сельские территории придут новые специалисты, готовые работать с детьми и молодежью, развивать массовый спорт и систему подготовки будущих чемпионов - эти задачи перед нами ставит президент России Владимир Владимирович Путин. Мы ориентируемся на долгосрочный эффект, необходимость обеспечить устойчивую кадровую базу в регионах. Программа станет важным шагом в укреплении спортивного потенциала страны", - цитирует Дегтярева пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Программа "Земский тренер" стартовала по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. В 2025 году она реализовывалась в пилотном режиме в Центральном и Дальневосточном федеральных округах, - отметил Чернышенко. - Теперь в 26 регионах на свободные вакансии пришли тренеры, которые будут вовлекать ребят в регулярные занятия спортом и готовить их к соревнованиям. Единовременная выплата участникам программы составляет от 1 до 2 млн рублей в зависимости от региона. С 2026 года "Земский тренер" начнет работать практически во всех субъектах России".