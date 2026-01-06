Кротов и Жильцов стали десятыми на третьем этапе "Дакара"

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли десятое место на третьем этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.