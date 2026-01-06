Рейтинг@Mail.ru
Кротов и Жильцов стали десятыми на третьем этапе "Дакара" - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
19:38 06.01.2026
Кротов и Жильцов стали десятыми на третьем этапе "Дакара"
Кротов и Жильцов стали десятыми на третьем этапе "Дакара"
Кротов и Жильцов стали десятыми на третьем этапе "Дакара"
Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли десятое место на третьем этапе ралли-марафона "Дакар",... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Спорт, Денис Кротов, Дакар (ралли), Константин Жильцов
Кротов и Жильцов стали десятыми на третьем этапе "Дакара"

Кротов и Жильцов финишировали десятыми на третьем этапе "Дакара"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДенис Кротов
Денис Кротов. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли десятое место на третьем этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Спецучасток протяженностью 421 км прошел в Аль-Уле. Кротов и Жильцов на внедорожнике Ford преодолели дистанцию за 4 часа 13 минут 56 секунд, они уступили 9 минут 24 секунды победителю этапа - американцу Митчу Гатри (Ford), показавшему результат 4 часа 4 минуты 32 секунды. Второе место занял чех Мартин Прокоп (Ford; отставание - 2.27), третьим стал южноафриканец Гай Боттерил (Toyota; +5.23). В общем зачете внедорожников лидирует Гатри (11:27.20), вторым идет Прокоп (+0.26), третье место занимает швед Маттиас Экстрем (Ford; +1.08). Кротов и Жильцов располагаются на 60-м месте (+5:49.32).
Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Кротов и Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на этапе "Дакара"
4 января, 17:45
В зачете грузовиков этап выиграл лидирующий в общем зачете экипаж нидерландца Митчела ван ден Бринка (MM Technology; 4:52.59). Вторым финишировал экипаж чеха Алеша Лопрайса (Iveco; +1.02). Третьим стал нидерландец Ричард де Грут (MM Technology; +3.35).
В зачете мотоциклистов победу на третьем этапе одержал испанец Тоша Шарейна (Honda), показавший время 4 часа 26 минут 39 секунд. Вторым стал американец Рики Брабек (Honda; +2.17). Третье место занял австралиец Дэниэл Сандерс (KTM; +3.28), возглавляющий общий зачет.
Среди мотовездеходов в классе SSV победу одержал американец Брук Хэгер (Polaris; 4:38.09), лидирующий в общем зачете, второе место занял португалец Гонсалу Гуэррейру (Polaris; +0.4), третье - португалец Жуан Монтейру (Can-Am; +5.32). В классе Challenger победу одержала нидерландка Пак Классен (G-Rally; 4:28.25), вторым стал лидер зачета саудовец Ясир Хамад Сеаидан (Taurus; +8.25), третьим - испанец Пау Наварро (Taurus; +11.18).
Четвертый этап протяженностью 451 км пройдет в среду.
Денис Кротов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Кротов и Жильцов застряли на спецучастке второго этапа "Дакара"
5 января, 17:49
 
