Двали рассказал, как его поменяла женитьба
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Получивший серьезную травму глаза после избиения в Крыму чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали в интервью РИА Новости рассказал, что повзрослел благодаря семейной жизни.
Как заявил боксер РИА Новости, 28 июля 2024 года он вместе с товарищем увидел, что толпа в Феодосии избивает парня, которому не менее 25 лет, и заступился за него. После чего хулиганы набросились на спортсмена, били его руками и ногами, один удар пришелся в глаз. В декабре 2025 года избившие Двали семеро жителей Феодосии были осуждены в Крыму на сроки от 1,5 лет до 3 лет и 8 месяцев колонии.
"Благодаря жене многое переосмыслил. По себе сужу: семейная жизнь меняет человека в лучшую сторону. По крайней мере, меня. Повзрослел. После произошедшего со мной мы и поженились. Хотя планы сделать предложение были у меня давно. Очень благодарен ей за то, что она всегда была рядом, всегда поддерживала. Благодаря этому мое отношение к жизни и к людям поменялось", - сказал Двали.
Спортсмен рассказал, что очень переживал перед тем, как сделать предложение.
"Я все очень хитро спланировал, в этом мне помогло большое количество людей. В планах было сделать предложение на Бали, там красиво, романтично. Но затем решил придумать что-нибудь необычное и сделал это на ринге после боя нашего друга Алексея Папина. Она ни о чем не догадывалась до самого последнего момента", - отметил Двали.
"Утром не волновался, но весь день был в суете, готовился. А когда к рингу подходил с большим букетом, ощутил такое волнение. Думал, лучше выйти отбоксировать. Ее еще на ринг не пускала охрана, но в итоге она поднялась, и я сделал предложение", - заключил собеседник агентства.