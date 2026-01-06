В Норвегии объявили первых биатлонистов, которые выступят на Олимпиаде

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Норвежская ассоциация биатлона объявила на странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) первых спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

Всего у норвежцев завоевано шесть мужских квот и пять женских.