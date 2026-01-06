Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии объявили первых биатлонистов, которые выступят на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
20:04 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/biatlon-2066658347.html
В Норвегии объявили первых биатлонистов, которые выступят на Олимпиаде
В Норвегии объявили первых биатлонистов, которые выступят на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
В Норвегии объявили первых биатлонистов, которые выступят на Олимпиаде
Норвежская ассоциация биатлона объявила на странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) первых... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T20:04:00+03:00
2026-01-06T20:04:00+03:00
биатлон
ветле шостад кристиансен
стурла холм легрейд
йоханнес дале
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777948140_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_a286f21150c2963063757e790fd1c9a3.jpg
https://ria.ru/20251231/maygurov-2065851058.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777948140_137:0:2398:1696_1920x0_80_0_0_3b8802f3d02139486df3ba07129d6860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ветле шостад кристиансен, стурла холм легрейд, йоханнес дале, зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Ветле Шостад Кристиансен, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале, Зимние Олимпийские игры 2026
В Норвегии объявили первых биатлонистов, которые выступят на Олимпиаде

Дале-Шевдал, Легрейд, Кристиансен и Кноттен выступят на Олимпиаде от Норвегии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтурла Легрейд
Стурла Легрейд - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Норвежская ассоциация биатлона объявила на странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) первых спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.
Всего у норвежцев завоевано шесть мужских квот и пять женских.
У мужчин в состав включены Йохан-Олав Ботн, Йоханнес Дале-Шевдал, Ветле Шостад Кристиансен и Стурла Холм Легрейд, у женщин - Каролин Кноттен и Марен Киркейде.
Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Майгуров рассказал, что бы подарил биатлонистам на Новый год
31 декабря 2025, 15:47
 
БиатлонВетле Шостад КристиансенСтурла Холм ЛегрейдЙоханнес ДалеЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Анахайм
    7
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Рейнджерс
    Юта
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Детройт
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала