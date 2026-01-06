https://ria.ru/20260106/basketbol-2066579744.html
"Детройт" обыграл "Нью-Йорк" в матче НБА
"Детройт" обыграл "Нью-Йорк" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
"Детройт" обыграл "Нью-Йорк" в матче НБА
06.01.2026
детройт
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Детройт Пистонс" одержал победу над "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Детройте завершилась со счетом 121:90 (30:29, 34:25, 25:15, 32:21) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Кейд Каннингем, который оформил дабл-дабл (29 очков + 13 передач). У "Нью-Йорка" Джейлен Брансон набрал 25 очков.
06 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
"Детройт" (27 побед, 9 поражений) продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, где "Нью-Йорк" (23-13) занимает третью позицию.
Результаты других матчей дня:
"Бостон Селтикс" - "Чикаго Буллз" - 115:101;
"Торонто Рэпторс" - "Атланта Хокс" - 118:100;
"Оклахома-Сити Тандер" - "Шарлотт Хорнетс" - 97:124;
"Хьюстон Рокетс" - "Финикс Санз" - 100:97;
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Денвер Наггетс" - 124:125 (в овертайме);
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 103:102;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - Юта Джаз" - 137:117.