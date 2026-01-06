"Детройт" обыграл "Нью-Йорк" в матче НБА

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Детройт Пистонс" одержал победу над "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Детройте завершилась со счетом 121:90 (30:29, 34:25, 25:15, 32:21) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Кейд Каннингем, который оформил дабл-дабл (29 очков + 13 передач). У "Нью-Йорка" Джейлен Брансон набрал 25 очков.