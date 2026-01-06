https://ria.ru/20260106/basket-2066634822.html
"Локомотив-Кубань" расторг контракт с главным тренером
Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" расторг контракт с главным тренером Антоном Юдиным, сообщается в Telegram-канале команды Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" расторг контракт с главным тренером Антоном Юдиным, сообщается в Telegram-канале команды Единой лиги ВТБ.
Юдин возглавил "Локомотив-Кубань" в июле 2025 года. Под его руководством клуб провел 22 официальных матча, в которых одержал 12 побед. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
«
"Желаем Антону Николаевичу успехов в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в "Локо", - говорится в заявлении.
Юдину 53 года. До прихода в "Локомотив-Кубань" он работал во вторых командах московского ЦСКА и петербургского "Зенита", возглавлял молодежную и юношескую сборные России, а также был ассистентом в основной команде армейцев и петербургском "Спартаке".