"Локомотив-Кубань" расторг контракт с главным тренером
Баскетбол
 
17:01 06.01.2026
"Локомотив-Кубань" расторг контракт с главным тренером
"Локомотив-Кубань" расторг контракт с главным тренером
Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" расторг контракт с главным тренером Антоном Юдиным, сообщается в Telegram-канале команды Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026
пбк локомотив-кубань, единая лига втб
Баскетбол, ПБК Локомотив-Кубань, Единая Лига ВТБ
"Локомотив-Кубань" расторг контракт с главным тренером

Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" расторг контракт с главным тренером Юдиным

© Фото : БК "Зенит" / Инна СадовскаяАнтон Юдин
Антон Юдин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : БК "Зенит" / Инна Садовская
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" расторг контракт с главным тренером Антоном Юдиным, сообщается в Telegram-канале команды Единой лиги ВТБ.
Юдин возглавил "Локомотив-Кубань" в июле 2025 года. Под его руководством клуб провел 22 официальных матча, в которых одержал 12 побед. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
"Желаем Антону Николаевичу успехов в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в "Локо", - говорится в заявлении.
Юдину 53 года. До прихода в "Локомотив-Кубань" он работал во вторых командах московского ЦСКА и петербургского "Зенита", возглавлял молодежную и юношескую сборные России, а также был ассистентом в основной команде армейцев и петербургском "Спартаке".
"Реал" сыграет с израильским "Маккаби" в Евролиге без зрителей
Баскетбол ПБК Локомотив-Кубань Единая Лига ВТБ
 
