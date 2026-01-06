"Локомотив-Кубань" расторг контракт с главным тренером

Юдин возглавил "Локомотив-Кубань" в июле 2025 года. Под его руководством клуб провел 22 официальных матча, в которых одержал 12 побед. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

"Желаем Антону Николаевичу успехов в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в "Локо", - говорится в заявлении.

Юдину 53 года. До прихода в "Локомотив-Кубань" он работал во вторых командах московского ЦСКА и петербургского "Зенита", возглавлял молодежную и юношескую сборные России, а также был ассистентом в основной команде армейцев и петербургском "Спартаке".