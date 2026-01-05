Рейтинг@Mail.ru
Казанский "Зенит" прервал победную серию "Динамо" в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
22:00 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/zenit-2066535126.html
Казанский "Зенит" прервал победную серию "Динамо" в Суперлиге
Казанский "Зенит" прервал победную серию "Динамо" в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Казанский "Зенит" прервал победную серию "Динамо" в Суперлиге
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли московское "Динамо" в матче 16-го тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T22:00:00+03:00
2026-01-05T22:00:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054848150_0:106:1066:706_1920x0_80_0_0_2c55d59a50bfe1749da95489418f52dd.jpg
https://ria.ru/20260104/volejbolisty-2066386654.html
https://ria.ru/20260104/muserskiy-2066338895.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054848150_0:6:1066:806_1920x0_80_0_0_31dbed43a251cd101f825f1157599156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Казанский "Зенит" прервал победную серию "Динамо" в Суперлиге

Волейболисты казанского "Зенита" прервали победную серию "Динамо" в Суперлиге

© Соцсети казанского "Зенита"Михаил Лабинский
Михаил Лабинский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Соцсети казанского "Зенита"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Волейболисты казанского "Зенита" обыграли московское "Динамо" в матче 16-го тура Суперлиги.
Встреча в Казани завершилась победой хозяев со счетом 3-2 (21:25, 27:25, 25:20, 23:25, 15:8).
Волейболисты Белогорья - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Белогорье" обыграло "Горький" в матче Суперлиги
4 января, 19:42
"Зенит" (14 побед, 1 поражение) одержал седьмую победу подряд и возглавляет таблицу чемпионата России. "Бело-голубые" (12 побед, 3 поражения) прервали серию из 10 побед и занимают четвертое место.
Результаты других матчей:
"Локомотив" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3-1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14);
"Оренбуржье" - "Нова" (Новокуйбышевск) - 1-3 (18:25, 18:25, 25:22, 27:29);
"Газпром-Югра" (Сургут) - "Енисей" (Красноярск) - 3-0 (25:14, 25:20, 25:23).
Дмитрий Мусэрский - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мусэрский завершит карьеру по окончании сезона
4 января, 12:44
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Перерыв
    Вашингтон
    Анахайм
    5
    3
  • Хоккей
    Перерыв
    Рейнджерс
    Юта
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Оттава
    Детройт
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала