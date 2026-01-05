https://ria.ru/20260105/zenit-2066535126.html
Казанский "Зенит" прервал победную серию "Динамо" в Суперлиге
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Волейболисты казанского "Зенита" обыграли московское "Динамо" в матче 16-го тура Суперлиги.
Встреча в Казани завершилась победой хозяев со счетом 3-2 (21:25, 27:25, 25:20, 23:25, 15:8).
"Зенит" (14 побед, 1 поражение) одержал седьмую победу подряд и возглавляет таблицу чемпионата России. "Бело-голубые" (12 побед, 3 поражения) прервали серию из 10 побед и занимают четвертое место.
Результаты других матчей:
"Локомотив" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3-1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14);
"Оренбуржье
" - "Нова
" (Новокуйбышевск) - 1-3 (18:25, 18:25, 25:22, 27:29);
"Газпром-Югра
" (Сургут) - "Енисей" (Красноярск) - 3-0 (25:14, 25:20, 25:23).