ЦСКА обыграл "Автодор" с разницей в 45 очков

Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 94:49 (27:15, 26:11, 26:14, 15:9). Самым результативным по итогам матча стал игрок ЦСКА Мело Тримбл, набравший 19 очков. У "Автодора" больше всех очков набрал Ален Хаджибегович (16).