ЦСКА обыграл "Автодор" с разницей в 45 очков
ЦСКА обыграл "Автодор" с разницей в 45 очков - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
ЦСКА обыграл "Автодор" с разницей в 45 очков
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
ЦСКА обыграл "Автодор" с разницей в 45 очков
ЦСКА обыграл "Автодор" и продлил победную серию в Единой лиге до восьми матчей
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 94:49 (27:15, 26:11, 26:14, 15:9). Самым результативным по итогам матча стал игрок ЦСКА Мело Тримбл, набравший 19 очков. У "Автодора" больше всех очков набрал Ален Хаджибегович (16).
05 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
ЦСКА (17 побед, 2 поражения) одержал восьмую победу подряд и возглавляет таблицу чемпионата, где "Автодор
" (4 победы, 16 поражений) идет на предпоследнем, десятом месте.
В следующем матче ЦСКА примет "Самару" 13 января. 8 января "Автодор" сыграет с пермской "Пармой" в гостях.