Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл "Автодор" с разницей в 45 очков - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
18:55 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/tsska-2066511040.html
ЦСКА обыграл "Автодор" с разницей в 45 очков
ЦСКА обыграл "Автодор" с разницей в 45 очков - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
ЦСКА обыграл "Автодор" с разницей в 45 очков
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T18:55:00+03:00
2026-01-05T18:55:00+03:00
баскетбол
спорт
единая лига втб
бк автодор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975348960_0:0:2023:1138_1920x0_80_0_0_60af1d1de7530c63ab5c2566b5c8cf59.jpg
https://ria.ru/20260105/leykers-2066449008.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975348960_136:0:2000:1398_1920x0_80_0_0_47923aa71834a0250e5b4e27386413e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, единая лига втб, бк автодор
Баскетбол, Спорт, Единая Лига ВТБ, БК Автодор
ЦСКА обыграл "Автодор" с разницей в 45 очков

ЦСКА обыграл "Автодор" и продлил победную серию в Единой лиге до восьми матчей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгрок ПБК ЦСКА Мело Тримбл
Игрок ПБК ЦСКА Мело Тримбл - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 94:49 (27:15, 26:11, 26:14, 15:9). Самым результативным по итогам матча стал игрок ЦСКА Мело Тримбл, набравший 19 очков. У "Автодора" больше всех очков набрал Ален Хаджибегович (16).
Единая Лига ВТБ
05 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
ЦСКА
94 : 49
Автодор
Календарь Турнирная таблица История встреч
ЦСКА (17 побед, 2 поражения) одержал восьмую победу подряд и возглавляет таблицу чемпионата, где "Автодор" (4 победы, 16 поражений) идет на предпоследнем, десятом месте.
В следующем матче ЦСКА примет "Самару" 13 января. 8 января "Автодор" сыграет с пермской "Пармой" в гостях.
Лука Дончич и Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Лейкерс" обыграли "Мемфис" в матче НБА благодаря 36 очкам Дончича
Вчера, 11:12
 
БаскетболСпортЕдиная Лига ВТББК Автодор
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Анахайм
    5
    3
  • Хоккей
    2-й период
    Рейнджерс
    Юта
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Оттава
    Детройт
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала