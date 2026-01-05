Клуб НХЛ "Сент-Луис" продлил контракт с Торопченко

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" продлил контракт с российским нападающим Алексеем Торопченко, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Контракт продлен на два года. Средняя годовая зарплата россиянина по соглашению составит 2,5 млн долларов.