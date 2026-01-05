https://ria.ru/20260105/toropchenko-2066522549.html
Клуб НХЛ "Сент-Луис" продлил контракт с Торопченко
Клуб НХЛ "Сент-Луис" продлил контракт с Торопченко - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Клуб НХЛ "Сент-Луис" продлил контракт с Торопченко
"Сент-Луис Блюз" продлил контракт с российским нападающим Алексеем Торопченко, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.01.2026
