Клуб НХЛ "Сент-Луис" продлил контракт с Торопченко
Хоккей
 
20:19 05.01.2026
Клуб НХЛ "Сент-Луис" продлил контракт с Торопченко
Клуб НХЛ "Сент-Луис" продлил контракт с Торопченко
"Сент-Луис Блюз" продлил контракт с российским нападающим Алексеем Торопченко, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" продлил контракт с российским нападающим Алексеем Торопченко, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Контракт продлен на два года. Средняя годовая зарплата россиянина по соглашению составит 2,5 млн долларов.
Торопченко 26 лет. Он был выбран "Блюз" в четвертом раунде на драфте НХЛ 2017 года. Всего уроженец Москвы провел за команду 286 матчей в регулярных чемпионатах, записав на свой счет 65 очков (32 гола + 33 передачи). Также он сыграл в 19 играх плей-офф, набрав 6 очков (2+4) при показателе полезности "+9". В текущем сезоне на его счету 5 (2+3) результативных действий в 27 матчах.
Хоккей
 
