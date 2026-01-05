Рейтинг@Mail.ru
Теннисисты сборной Польши обыграли команду Германии в матче United Cup - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:28 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/tennis-2066490542.html
Теннисисты сборной Польши обыграли команду Германии в матче United Cup
Теннисисты сборной Польши обыграли команду Германии в матче United Cup - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Теннисисты сборной Польши обыграли команду Германии в матче United Cup
Сборная Польши по теннису одержала победу над командой Германии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T16:28:00+03:00
2026-01-05T16:28:00+03:00
теннис
спорт
германия
польша
сидней
александр зверев
ига швентек
хуберт хуркач
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883008361_0:145:1401:933_1920x0_80_0_0_9563820da8934c7d58aa5cb7a9528cbd.jpg
https://ria.ru/20260105/dzhokovich-2066431997.html
германия
польша
сидней
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883008361_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_5922d24e81864ea5649db3e0f17fd2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, германия, польша, сидней, александр зверев, ига швентек, хуберт хуркач, united cup
Теннис, Спорт, Германия, Польша, Сидней, Александр Зверев, Ига Швентек, Хуберт Хуркач, United Cup
Теннисисты сборной Польши обыграли команду Германии в матче United Cup

Теннисисты сборной Польши обыграли команду Германии в групповом этапе United Cup

© Фото : Пресс-служба УимблдонаТеннисные мячи, травяной корт
Теннисные мячи, травяной корт - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Теннисные мячи, травяной корт. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сборная Польши по теннису одержала победу над командой Германии в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча группы F в Сиднее завершилась со счетом 3-0 в пользу польских теннисистов. В женском одиночном разряде вторая ракетка мира Ига Швёнтек обыграла Еву Лис (39) со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В мужском матче Александр Зверев (3) проиграл Хуберту Хуркачу (83) - 3:6, 4:6. В миксте Зверев и Лаура Зигемунд уступили польскому дуэту Катажина Кава/Ян Зелиньский - 6:7 (6:8), 3:6.
В активе сборной Германии по одной победе и одному поражению. В последнем противостоянии группы поляки (1-0) встретятся с нидерландцами (0-1). Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). Помимо победителей групп, в четвертьфинал выйдут по одной лучшей команде из каждого города из занявших второе место.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Джокович объявил об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов
Вчера, 07:31
 
ТеннисСпортГерманияПольшаСиднейАлександр ЗверевИга ШвентекХуберт ХуркачUnited Cup
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Анахайм
    5
    3
  • Хоккей
    2-й период
    Рейнджерс
    Юта
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Оттава
    Детройт
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала