Рейтинг@Mail.ru
Сборная США обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал United Cup - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
13:29 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/tennis-2066463273.html
Сборная США обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал United Cup
Сборная США обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал United Cup - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Сборная США обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал United Cup
Сборная США по теннису обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T13:29:00+03:00
2026-01-05T13:29:00+03:00
теннис
спорт
сша
испания
перт
united cup
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:452:2123:1646_1920x0_80_0_0_6bbc4c2cd3b746c208019cabcf0054f2.jpg
https://ria.ru/20260104/yunited-2066403746.html
https://ria.ru/20260104/tennis-2066351637.html
сша
испания
перт
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100417/99/1004179994_0:253:2123:1845_1920x0_80_0_0_6694250e3a67ad53e00dc3499bdcc55c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сша, испания, перт, united cup
Теннис, Спорт, США, Испания, Перт, United Cup
Сборная США обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал United Cup

Сборная США обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал United Cup в Австралии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сборная США по теннису обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча группы А между сборной США и Испании прошла в Перте и завершилась со счетом 2-1 в пользу американских теннисистов. В женском одиночном разряде американка Кори Гауфф (4-я ракетка мира) проиграла испанке Джессике Боусас-Манейро (42) со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 0:6. В мужском разряде Тейлор Фриц (9) обыграл испанца Хауме Мунара (38) - 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6). В миксте американский дуэт Гауфф/Кристиан Харрисон одержал победу над испанской парой Ивонн Кавалье-Реймерс/Иньиго Сервантес со счетом 7:6 (7:5), 6:0.
Белинда Бенчич - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Швейцарцы одержали вторую победу и вышли из группы на United Cup
4 января, 22:08
Сборная США (2-0) завершила групповой этап на первом месте в таблице и вышла в четвертьфинал турнира. На втором месте расположилась команда Аргентины (1-1), на третьем - сборная Испании (0-2).
В матче группы D, который прошел в Сиднее, сборная Чехии обыграла команду Норвегии со счетом 3-0. Барбора Крейчикова (63) одержала победу над Мален Хельго (533) со счетом 6:4, 6:3, а Якуб Меншик (18) обыграл Каспера Рууда (12) - 7:5, 7:6 (8:6). В миксте Крейчикова и Адам Павлашек переиграли Ульрикке Эйкери и Виктора Дурасовича - 7:5, 6:2.
Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). Помимо победителей групп, в четвертьфинал выйдут по одной лучшей команде из каждого города из занявших второе место.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Канадские теннисисты обыграли Китай на United Cup
4 января, 15:11
 
ТеннисСпортСШАИспанияПертUnited Cup
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Анахайм
    5
    3
  • Хоккей
    2-й период
    Рейнджерс
    Юта
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Оттава
    Детройт
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала