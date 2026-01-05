Сборная США обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал United Cup

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сборная США по теннису обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал United Cup, который проходит в Австралии.

Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). Помимо победителей групп, в четвертьфинал выйдут по одной лучшей команде из каждого города из занявших второе место.