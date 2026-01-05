Рейтинг@Mail.ru
Медведев вышел во второй раунд турнира в Брисбене
Теннис
 
13:27 05.01.2026
Медведев вышел во второй раунд турнира в Брисбене
Медведев вышел во второй раунд турнира в Брисбене
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй раунд теннисного турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 800... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
теннис
спорт
брисбен
венгрия
даниил медведев
мартон фучович
фрэнсис тиафо
брисбен
венгрия
Медведев вышел во второй раунд турнира в Брисбене

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP 250 в Брисбене

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй раунд теннисного турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 800 тысяч долларов.
В стартовом матче Медведев, который является первым номером посева на турнире, обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счетом 6:2, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 9 минут.
05 января 2026 • начало в 12:00
Завершен
Даниил Медведев
2 : 06:26:3
Мартон Фучович
Во втором раунде турнира Медведев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо.
"Все знают, откуда мы": Хачанов ответил на вопрос о нейтральном статусе
