https://ria.ru/20260105/tennis-2066463041.html
Медведев вышел во второй раунд турнира в Брисбене
Медведев вышел во второй раунд турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Медведев вышел во второй раунд турнира в Брисбене
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй раунд теннисного турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 800... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T13:27:00+03:00
2026-01-05T13:27:00+03:00
2026-01-05T13:29:00+03:00
теннис
спорт
брисбен
венгрия
даниил медведев
мартон фучович
фрэнсис тиафо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900000871_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_8983acf7aec1ac253e50031a6556d9af.jpg
https://ria.ru/20260105/khachanov-2066460506.html
брисбен
венгрия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900000871_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_65fef3bc2cb85b3a6e9bf284c113cdbc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, брисбен, венгрия, даниил медведев, мартон фучович, фрэнсис тиафо
Теннис, Спорт, Брисбен, Венгрия, Даниил Медведев, Мартон Фучович, Фрэнсис Тиафо
Медведев вышел во второй раунд турнира в Брисбене
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP 250 в Брисбене